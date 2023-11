Em janeiro de 2021, a Avalara firmou uma parceria com a Stratesys que facilita a vida de todos os usuários do sistema SAP Ariba. Agora é possível utilizar o AvaTax Brasil integrado ao SAP Ariba, resolvendo o problema de determinação e cálculo de tributos no processo de compra das empresas que utilizam esta solução.

O AvaTax Brasil é a solução 100% Cloud da Avalara, com conteúdo tributário que engloba 100% da tabela TIPI de NCMs, o que possibilita às empresas mitigar inconsistências de tributação durante o processo de cotação e compras, especialmente as compras estratégicas.

A solução desenvolvida entre Stratesys e Avalara tem como principal objetivo conceder ao gestor de compras confrontar as alíquotas de impostos informadas pelos fornecedores, as alíquotas cadastradas no ERP da empresa e verificar online as alíquotas e interpretações legais do motor de cálculo da Avalara. Nessa jornada, o cliente poderá aplicar os devidos impostos na ainda etapa inicial do processo, permitindo assim uma melhora na consistência das informações que, por consequência, serão refletidas nas obrigações a serem enviadas ao fisco.