Ana Maria de Jesus Ribeiro, mais conhecida como Anita Garibaldi, nasceu dia 30 de agosto de 1821, em Laguna, província de Santa Catarina. A revolucionária era também chamada como “Heroína dos Dois Mundos” pelo envolvimento na Revolução Farroupilha, revolução de caráter republicano com o objetivo de declarar a independência do estado Rio Grande do Sul, e na unificação da Itália com o marido e revolucionário Giuseppe Garibaldi.

Anita veio de uma família humilde, filha de Bento Ribeiro da Silva, modesto comerciante de Laguna, descendente de portugueses vindos da região dos Açores e de Maria Antônia de Jesus. Com a morte de seu pai, ela foi obrigada a se casar, aos 14 anos, com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar. Passados três anos de casamento, o marido se alistou no exército imperial, abandonando a jovem esposa.

Em 1835, o general italiano Giuseppe Garibaldi foi condenado à morte, após fracassar na luta pela unificação de toda a península itálica, e se viu obrigado a começar uma vida de exílio. Depois de se refugiar na França, ele chegou ao Brasil no ano de 1839 durante a Revolução Farroupilha. A serviço da República Rio-Grandense, Giuseppe contribui na tomada do porto de Laguna, lugar onde conheceu Anita. Os dois se apaixonaram e ficaram juntos até o resto da vida, a heroína seguiu Garibaldi nos combates no Rio Grande do Sul, Montevidéu, capital do Uruguai, e Itália.

Garibaldi, em 1841, solicitou e obteve do general Bento Gonçalves da Silva a permissão para deixar o exército republicano. Os cônjuges, com o primeiro filho, se mudaram para Montevidéu, no Uruguai. No ano seguinte, o casal legalizou a união e durante a morada no Uruguai tiveram mais três filhos, entretanto uma morreu. Após cinco anos, Anita e os filhos vão para casa da mãe de Giuseppe, em Nice, na França. Meses depois, acompanha o marido nas lutas pela unificação italiana.

Em meados de 1849, Anita, grávida de cinco meses, e Garibaldi seguem para os combates em Roma, mas são perseguidos. No dia 4 de agosto, Anita Garibaldi adoece próximo à província de Ravenna, afetada por febre tifóide e morre. O legado de Anita é enorme pelo exemplo de força e bravura, bairros, ruas e avenidas espalhadas pelo Brasil carregam o nome da heroína, além de novelas e filmes que contam sobre a vida da mesma, expressando a importância nacional de Anita.