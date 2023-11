O papel da inteligência artificial no setor fiscal

A tecnologia chegou para tornar o dia a dia operacional no setor fiscal mais prático e a inteligência artificial (IA) é um exemplo disto. O recurso promove maior mobilidade, segurança e agilidade em processos táticos, cooperando para que o profissional possa se concentrar em atividades estratégicas, como um agente de transformação. Com a IA, os escritórios contábeis não só reduzem os custos operacionais como, também, aumentam a eficiência e receita.

A IA já faz parte do presente no setor fiscal. Atualmente, já existem recursos para busca automática por atualizações pertinentes à legislação tributária, com a finalidade de poupar o tempo do colaborador e, ainda, trazer informações assertivas e com menos chances de falha humana. A tecnologia pode ser aplicada, ainda, no cálculo de tributos com a nossa solução o AvaTax Brasil, que simula tributação para facilitar a precificação e preservar margem de lucro do negócio.

A proposta de valor do AvaTax Brasil atua em quatro pilares: cálculo assertivo de tributos; conteúdo tributário atualizado diariamente; integração rápida e fácil - omnichannel e flexibilidade para definição das regras de uso. Logo, um dos benefícios da solução é a precisão na precificação. Dessa forma, os valores transmitidos aos clientes finais são coerentes com as cargas tributárias e possibilitam que a companhia mantenha a faixa de preço e margem de lucro ideais.

Ainda no setor tributário, a IA pode ser aplicada na identificação de pontos de auditoria; na realização da classificação fiscal de documentos e, também, na análise de comportamentos dos indicadores de resultado. Isso porque, por meio dos dados, a ferramenta reconhece padrões que a faz aprender contextualmente. A precisão é tanta que existem sistemas de contas a pagar com faturamentos baseados na IA, tornando o processamento de faturas mais otimizado.

Outra vantagem da IA é que ela torna o sistema fiscal mais seguro, tendo em vista que ali está presente uma trilha digital com informações de quem acessou os arquivos presentes na rede e a data. A tecnologia também processa uma grande quantidade de dados em pouco tempo, tornando o sistema mais ágil para operação. Com toda essa base de dados em mãos é possível tomar decisões de negócios de forma mais rápida, aumentando, assim, a especialização dos serviços por meio dos resultados apresentados e oferecendo consultorias e suportes mais inteligentes.