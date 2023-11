Venda online nos EUA

O grande problema são as mais de 17 mil jurisdições fiscais diferentes. Isso mesmo, são 17 mil locais com regras diferentes, que necessitam de um conhecimento tão profundo da legislação local que envolveria uma equipe de tamanho imensurável.

Sabemos que vender nos EUA é algo que interessa a muitas empresas, ainda mais em um momento no qual o dólar tem muita força perante o real. O mercado consumidor é gigantesco, as pessoas têm excelente poder aquisitivo, os hábitos de compra pela internet facilitam mesmo para empresas que não estejam fisicamente no país, e a burocracia não é tão complexa quanto em outros locais. Entretanto, o grande desafio é o cálculo do imposto sobre vendas de produtos. A depender da quantidade de produtos ou faturamento obtido, toda empresa que vende em solo norte-americano é obrigada a pagar uma taxa sobre todas as vendas.

E isso em um site de pequeno porte, com apenas uma centena de produtos. Agora, imagine uma empresa que tenha milhares de produtos em seu catálogo, ou até mesmo um marketplace com milhares de afiliados. Ninguém consegue fazer isso sem um sistema simples, eficiente e atualizado constantemente.

Para que as empresas não tenham problemas relacionados ao não pagamento das taxas e cumprimento de obrigações fiscais, a taxa sobre venda de produtos já deve aparecer com o valor preciso no carrinho de finalização, quando tratamos de uma venda online. Dessa forma, quando o consumidor escolhe o endereço de destino e seleciona os produtos que deve comprar, sua plataforma precisa em frações de segundos calcular o valor correto do produto já considerando a taxa daquela jurisdição fiscal específica.

Invista em uma solução que realize toda essa tarefa para sua empresa, economizando com equipe e recursos que são desperdiçados em uma tarefa burocrática possível de automatizar. Dedique-se ao core business e deixe que a Avalara, por meio da solução AvaTax US faça o cálculo correto do preço final do produto, já com as taxas, dentro da plataforma. Nossa solução é 100% em nuvem, o que garante a integridade, confiança e desempenho do sistema.