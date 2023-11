A Avalara Brasil participou da 26º edição do SAP NOW 2021, o maior evento de tecnologia e negócios do país, que aconteceu nos dias 14 e 15 de setembro. Voltado para empreendedores, gestores, colaboradores e fornecedores, o evento contou com mais de 300 especialistas de diferentes setores. Na ocasião, os participantes montaram trilhas de aprendizado personalizadas, de acordo com a necessidade do próprio negócio. A Avalara Brasil realizou algumas dessas trilhas, com palestras de diferentes especialistas da companhia nos dois dias de evento. Confira a programação:

● TRILHA CRM E EXPERIÊNCIA DO CLIENTE:

14/09 - Sistema tributário brasileiro e as dificuldades nos cálculos de impostos com Josiana Farah, Sr. Product Manager.

● TRILHA EMPRESAS EM CRESCIMENTO:

14/09 - Gestão do compliance fiscal para empresas em crescimento com Ronald Vogel, Sr Solution Engineer.

● TRILHA CONTABILIDADE, FECHAMENTO FINANCEIRO E GESTÃO DE IMPOSTOS:

15/09 - Tecnologia aliada à jornada fiscal das empresas brasileiras com Renato Brunholi, Sr Solution Engineer.

● TRILHA EMPRESAS INTELIGENTES:

15/09 - Compliance Fiscal: Como manter sua empresa em dia com o Fisco? com Luiz Fernando Albertin, Solutions Engineer.