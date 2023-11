Francisca Edviges Neves Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga, foi uma compositora, instrumentista e maestrina brasileira. Nascida no Rio de Janeiro no dia 17 de outubro de 1847, era filha do casal José Basileu Gonzaga, marechal de campo do Exército Imperial Brasileiro, e de Rosa Maria Neves de Lima, filha de escrava alforriada. Desde criança, Chiquinha mostrava interesse em seguir carreira com a música e estudou piano com o maestro Elias Álvares Lobo, escrevendo sua primeira composição aos 11 anos.

Em 1863, com 16 anos e por imposição do pai, Francisca casou-se com Jacinto Ribeiro do Amaral, oficial da Marinha Mercante e promissor empresário. Os dois tiveram três filhos e após seis anos Chiquinha abandonou o matrimônio, chocando a sociedade da época. Por causa disso, a família a expulsou e a impediu de levar dois dos filhos. Apenas o mais velho, João Gualberto, seguiu caminhada com a mãe.

Após a separação, Chiquinha começou a dar aulas de piano e frequentar rodas de choro, acompanhada pelo flautista Joaquim Antônio da S. Callado. Nesta ocasião, conheceu o engenheiro de estradas de ferro João Batista de Carvalho, com quem iniciou um relacionamento longo e teve uma filha chamada Alice Maria. Entretanto, Chiquinha não aceitava as relações extraconjugais de João Batista e separou-se do segundo marido, perdendo novamente uma filha, pois a guarda de Alice ficou com o pai.

Aos 52 anos de idade, após décadas dedicadas à música e já consagrada, Chiquinha conheceu aquele que seria seu companheiro até o final da vida: o jovem português de 16 anos João Batista Fernandes Lage. A diferença de idade era tão grande que Chiquinha escondeu o relacionamento adotando João Batista como um filho. Em 1902, mudaram-se para Lisboa, Portugal. De começo, os filhos de Francisca tiveram uma resistência com o romance, mas logo aceitaram com naturalidade a felicidade da mãe.

Depois de anos na Europa, eles retornaram ao Brasil camuflados e nunca assumiram de fato o romance, que foi descoberto após a morte da heroína, em 1935, por meio de cartas e fotos do casal. O legado musical de Chiquinha é tão grande que em meados de 2012 foi sancionada a Lei 12.624, que instituiu o Dia da Música Popular Brasileira, comemorado no dia do próprio aniversário.