Considerado um dos alimentos mais populares e versáteis no mundo, o pão pode ser consumido do café da manhã ao jantar, tradicional ou recheado. O pão carrega a simbologia da partilha, do afeto e da saúde e está presente em grande parte das mesas, ganhando até uma data para comemorar sua importância. Dia 16 de outubro, comemora-se o Dia Mundial do Pão, data instituída em 2000 pela União dos Padeiros e Confeiteiros de Nova York.

Um dos pães mais consumidos pelos brasileiros é o pão francês. Também chamado de pão de sal e cacetinho, dependendo da região na qual você vive, ele faz parte da cesta básica, e por isso tem tributação mais benéfica No entanto, é necessário observar que, qualquer alteração na composição do mesmo pode levar à cobrança maior de impostos. Se você colocar alguns ingredientes, recheios, especiarias, por exemplo, ele já não é mais classificado como pão francês e a tributação muda. Neste caso é necessário verificar a alíquota específica aplicável em cada Estado. O aumento dos impostos, evidentemente, impacta no custo e consequentemente no preço final do produto. Importante observar que além do recolhimento dos tributos desde o fabricante até o varejista, que vende para o consumidor final, são dezenas de obrigações acessórias a entregar ao Fisco.

Cada obrigação é regida por disposições que mudam a toda hora. São cerca de 3.500 normas governamentais, mais ou menos. E para absorver e controlar tudo isso, demanda muito tempo e recursos da empresa, que também podem impactar no preço final do pãozinho.

Para sabermos a tributação correta é importante que o pão em questão seja devidamente classificado para que não haja dúvidas sobre a utilização de uma tributação mais benéfica, para que a mesma não seja contestada pelo Fisco.

