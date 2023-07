Maria Emma Hulga Lenk Zigler, 1ª mulher brasileira a participar de uma olimpíada. Maria Lenk foi uma nadadora de extrema importância e marcou o nome na história da natação brasileira. A heroína nasceu em São Paulo no dia 15 de janeiro de 1915, e sua paixão pelas águas começou quando Maria, aos sete anos de idade, contraiu uma pneumonia dupla e os pais, imigrantes alemães, Paul e Rosa Lenk acreditaram que a natação faria bem à saúde da filha. No entanto, a mesma não tinha piscinas para nadar e teve de dar as primeiras braçadas no rio Tietê.

Em 1932, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, Maria Lenk escreveu uma nova história para as mulheres brasileiras no esporte olímpico. Aos 17 anos, a nadadora paulista foi a primeira mulher brasileira e sul-americana a participar de uma Olimpíada. Ela era a única mulher em uma delegação de 67 homens. A viagem para Los Angeles foi feita em um navio cedido à CBD (Confederação Brasileira de Desportos) e desembarcava quem vendesse, durante as paradas nos portos, uma determinada cota do café que era transportado nos porões das embarcações.

Além de ser a primeira mulher brasileira a participar de uma Olimpíada em 1932, quatro anos mais tarde, nos Jogos Olímpicos de Berlim-1936, ela foi pioneira da natação moderna. Acompanhada de mais três brasileiras na delegação, ela foi a primeira mulher a usar o nado borboleta em uma prova de peito. Ela era favorita a ganhar a primeira medalha de ouro olímpica para as mulheres brasileiras em esportes individuais nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 1940, mas devido à Segunda Guerra Mundial os jogos foram cancelados. Durante a preparação, Maria Lenk quebrou os recordes mundiais de 200 metros e de 400 metros no nado peito. Ela é, até hoje, a única brasileira a derrubar tais marcas.

No início dos anos 40, o então presidente Getúlio Vargas editou o artigo 54 do Decreto-Lei 3.199, e proibiu a prática de esportes pelas mulheres. A nadadora foi a única mulher da delegação sul-americana que fez uma excursão pelos Estados Unidos. Em solo norte-americano, ela quebrou 12 recordes estadunidenses e concluiu o curso de educação física na Universidade de Illinois. Dois anos mais tarde, Maria ajudou a fundar a Escola Nacional de Educação Física da Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Em 1988, Maria Lenk foi incluída no Hall Internacional da Fama da Natação, tornando-se assim a primeira atleta brasileira a alcançar tal feito. Doze anos depois, ela recebeu a Ordem Olímpica, honraria concedida pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) aos maiores atletas de todos os tempos. Em 2007, com 92 anos de idade, a nadadora veio a falecer no dia 16 de abril.