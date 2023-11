Tecnologia do Presente - RPA

Você já ouviu falar em RPA? O termo RPA (em inglês, Robotic Process Automation) diz respeito à tecnologia de automação de processos de negócios. A RPA é realizada por meio de softwares (conhecidos também como robôs) que efetuam a automação repetindo tarefas de baixo grau de dificuldade.

Quais atividades são feitas por RPA pelas principais empresas? Atualizações de sistemas, atendimento ao cliente, verificação de documentos, operação de merchandising de comércio eletrônico, processos bancários e financeiros, entre outros. Pode-se perceber que são tarefas em que os robôs imitam o comportamento do ser humano, que antes dessa evolução tecnológica demorava horas e horas para completá-las já, agora, concentra-se em funções mais complexas.

As principais vantagens da automação robótica englobam:

● menores custos;

● otimização do trabalho;

● precisão e consistência;

● melhor qualidade;

● crescimento de produção.

A automação também fornece segurança extra, especialmente para dados confidenciais, serviços financeiros e empréstimos. Por mais que muitas empresas ainda sejam resistentes, a automação de processos é um caminho sem volta. Em algumas áreas como jornalismo e direito foram feitos testes que demonstram que o desempenho dos robôs supera o dos humanos, afinal, é muito mais fácil para uma máquina pesquisar milhares de processos para firmar uma jurisprudência do que uma equipe de advogados fazer isso manualmente.

Discute-se muito sobre a possibilidade dessa tecnologia substituir o trabalho humano, mas sempre haverá a necessidade de alguém para programar, operar e interpretar os resultados alcançados pela máquina. Sendo assim, pense no que pode ser automatizado em sua empresa: Que tal fazer isso com a sua gestão fiscal e tributária? Sobraria muito mais tempo e dinheiro para você concentrar-se nas atividades do seu core business.

Consulte agora mesmo um de nossos especialistas e saiba como automatizar a sua gestão de impostos.