Maria do Carmo Miranda da Cunha, mais conhecida como Carmen Miranda, foi uma atriz, cantora e dançarina luso-brasileira prestigiada no mundo inteiro e chamada de “A Pequena Notável” e “Brazilian Bombshell” (brasileira sexy e atraente). Carmen nasceu em Canaveses, Portugal, no dia 9 de fevereiro de 1909. Os pais, José Maria Pinto da Cunha e Maria Emília Miranda, vieram para o estado do Rio de Janeiro e trouxeram a artista com menos de um ano de idade e a irmã mais velha.

No Brasil, Carmen ganhou mais quatro irmãos e trabalhou em uma loja de chapelaria, de onde foi demitida por cantar demais. A convivência no bairro da Lapa aproximou a adolescente da música e a influenciou no jeito futuro de se vestir. Com 20 anos, em 1929, Carmen entrou de vez na vida artística sendo apresentada ao compositor Josué de Barros, profissional que a inseriu em teatros e clubes.

No ano seguinte, Carmen Miranda começou a cantar na Rádio Sociedade. Logo seu disco foi lançado, e o sucesso veio com a marcha-canção “Pra Você Gostar de Mim”, o disco vendeu 35 mil exemplares no ano do lançamento, um recorde para a época, e com isso a artista era reconhecida pela crítica como "a maior cantora do Brasil". Carmen no Brasil ficou ligada com o gênero de filmes musicais que se baseava em tradições carnavalescas, celebrações anuais e estilos musicais brasileiros.

A carreira da artista decolou de vez quando a cantora fez a primeira turnê na Argentina. Logo após a turnê, Carmen Miranda entrou para a Rádio Mayrink Veiga e tornou-se a primeira mulher a assinar um contrato com uma rádio brasileira. A imagem da artista era amplamente ligada à “fantasia de baiana”: brincos grandes, turbante repleto de frutas e flores e sapatos e sandálias com plataforma. O vestuário fazia tanto sucesso pelo mundo que começou a ser utilizado em diferentes festas, principalmente no carnaval.

Próximo ao começo da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se aproximaram dos países da América Latina como forma de evitar que esses países se unissem às tropas alemãs. Carmen Miranda viu a fama crescer nesse período e tornou-se o elo de aproximação cultural do Brasil com o país norte-americano, representando a música brasileira em filmes americanos e se apresentando na Broadway.

Em 1947, a artista casou-se com o norte-americano David Sebastian, o produtor de cinema se tornou empresário de Carmen. Biógrafos dizem que David influenciou na dependência de Carmen Miranda com álcool, já que a cantora passou a beber mais durante o casamento conturbado com o marido alcoólatra. Além disso, com a rotina cansativa e estressante, ela passou a usar de forma exagerada remédios para insônia. Em 1954, o vício em álcool e remédios obrigou Carmen a voltar para o Brasil para um período de cuidados, e no ano seguinte voltou aos Estados Unidos melhor dos sintomas, mas ainda dependente de medicação. No dia 5 de agosto de 1955, aos 46 anos, Carmen morreu vítima de um ataque cardíaco, em sua casa em Beverly Hills, Los Angeles.