Entrevista com parceiro - Blank IT

A Avalara entrevistou Ilan Blank, CEO da BLANK IT. O nosso entrevistado, com larga experiência no mercado de tecnologia, fez uma análise do ano de 2021 e algumas projeções do mercado para 2022 e também sobre a parceria da empresa com a Avalara.

Como foi o ano de 2021 para a BLANK IT? As dificuldades trazidas pela pandemia foram plenamente superadas?

O ano de 2021 foi bastante desafiador. No entanto, tais desafios geraram muitas oportunidades no mercado de tecnologia. Crescemos 62% entre cross selling e novos clientes.

Qual a expectativa para 2022? A BLANK IT acredita na retomada do crescimento econômico?

Acreditamos não somente no crescimento econômico quanto nas necessidades de inovações no mercado de tecnologia. Por isso, estamos prevendo no nosso planejamento estratégico um investimento considerável para inovação, entrada em novos segmentos como Setor Público e Retail, formação de equipe e entre outros.

Qual a visão da BLANK IT a respeito do mercado de tecnologia, sobretudo na área fiscal?

O mercado de tecnologia tem passado por um processo de transformação digital cada vez mais acelerado e quase que obrigatório nas empresas, gerando um nível de maturidade tecnológica diferente para cada setor. As empresas têm a aceleração digital como o objetivo de permanecerem competitivas em seus negócios. Paralelo a isso, o Brasil vem tendo um crescimento desse mercado bem acima da média mundial. A tecnologia na área fiscal cresce exatamente na mesma proporção, sendo um nicho importante das demandas do setor.

De que forma a BLANK IT acredita que a parceria com a Avalara pode impulsionar os negócios da empresa?

A parceria Blankit e Avalara sempre foi muito sólida, transparente e de sucesso. A Blankit por ser uma empresa parceira de vários fabricantes de Software que possui integração com os Softwares da Avalara, faz com que possamos atuar em diversos tipos de clientes e tecnologias. Nosso objetivo é ser o principal parceiro Avalara do mercado em 2022.

Para a BLANK IT, o quanto a automação fiscal vem beneficiando seus clientes?

O cliente tem que ter o foco dele no próprio business, a energia necessária para atender os requisitos fiscais, infraestrutura em tecnologia, aplicações de patches, updates de sistemas operacionais, softwares e etc devem estar direcionados para parceiros de negócios especializados.