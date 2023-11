Entrevista com parceiro - Novare Tech

A Avalara entrevistou Paulo Roberto Delpizzo, executivo de vendas e consultoria com larga experiência na indústria de tecnologia da informação e serviços de consultoria. Hoje, Paulo é cofundador e CEO da NOVARE Tech, empresa com foco em aumentar a produtividade, eficiência e reduzir custos dos clientes nas seguintes áreas:

- Auditoria e Conformidade Fiscal - Consultoria;

- Software como serviço para automação fiscal bem como para auditoria e recuperação tributária.

Como foi o ano de 2021 para a NOVARE? As dificuldades trazidas pela pandemia foram plenamente superadas?

Frente as circunstâncias, 2021 foi um ano bom para a NOVARE. É claro que alguns novos negócios não se concretizaram como prevíamos, e entendemos que em parte foi ainda pelo reflexo da pandemia. No decorrer do ano, sentimos que as empresas estão aos poucos voltando ao período pré pandemia no sentido de olhar para novos investimentos.

Qual a expectativa para 2022? A NOVARE acredita na retomada do crescimento econômico?

Apesar de termos uma eleição presidencial pela frente, nossa expectativa é de que 2022 seja melhor que 2021. É fato que, a depender dos candidatos com chances de se eleger, uma eleição em nível nacional sempre traz reflexos na economia e certo “desconforto” ao mercado financeiro. Mas creio que com o speech correto e um bom portfólio de produtos, alcançaremos nossas metas.

Qual a visão da NOVARE a respeito do mercado de tecnologia, sobretudo na área fiscal?

Entendo que esse é um caminho sem volta, e que empresas investirão cada vez mais em tecnologia para se manterem competitivas.

Usualmente, projetos para a área fiscal são por vezes custosos e delicados, já que a escolha de uma nova ferramenta fiscal passa por um processo muito criterioso dentro de uma empresa média ou grande. Quando troca-se uma ferramenta fiscal, a expectativa do cliente é de ficar com ela por muitos anos e ele deve enxergar os benefícios que a mudança de tecnologia irá trazer. Por esta razão, o portfólio deve ter uma evolução consistente, com muitas inovações que realmente façam a diferença na hora de nos escolher.

De que forma a NOVARE acredita que a parceria com a Avalara pode impulsionar os negócios da empresa?

Sempre acreditamos muito na parceria com a Avalara. Nossa aposta é que o portfólio torne-se cada vez mais robusto, com investimentos constantes na evolução dos produtos.

Algo que entendo como muito válido para os parceiros é a flexibilização do modelo de negócios para que os parceiros pudessem, por exemplo, comercializar algumas ferramentas como o TaxDocs Monitor, Auditor Digital e Compliance Tracking no modelo de white label.

Percebo também que, mais do que nunca, a direção da empresa está preocupada em melhorar o desempenho dos parceiros investindo em excelentes frentes para acelerar os resultados, como a Universidade Avalara e as frentes de apoio em marketing.

A flexibilidade de liberação de ambientes de demonstração também foi algo muito positivo para a fase de convencimento, dando mais liberdade para os parceiros atuarem de forma mais independente.

Para a NOVARE, o quanto a automação fiscal vem beneficiando seus clientes?

Em muitas de nossas campanhas de prospecção, o mote é sempre a automação de processos repetitivos e aumento do grau de governança na área fiscal. Certamente, isto chama muita a atenção de gestores que estão realmente preocupados em aumentar a produtividade da sua equipe e imprimir mais segurança e compliance a estes importantes processos.

Temos cases interessantes como o da Covestro, uma subsidiária da Bayer do Brasil, em que optaram pelo BPO para operacionalizar uma parte de seus processos com a Avalara por terem estrutura enxuta no país. Outros clientes compraram o Auditor Digital e o Compliance Tracking, que está ajudando em muito a automatizar processos de validação prévia de documentos e de controle, guarda e organização de documentos fiscais, que antes eram feitas manualmente e de forma descentralizada.

Com a aquisição desses produtos, eles ganham muito em qualidade de entrega e a empresa em segurança fiscal. Como mencionado anteriormente, a automação fiscal é a chave para o sucesso.