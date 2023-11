Tendências do varejo para 2022

A Avalara conversou sobre as tendências do varejo com nosso colaborador Luiz Sales, Gerente de Desenvolvimento de Negócios Sênior, sendo responsável pelas parcerias com provedores de e-commerce e Marketplace no Brasil.

Luiz é engenheiro eletrônico de formação, tem pós-graduação em Inovação e também em Finanças, bem como MBA Executivo em Negócios Internacionais, além de especializações em Gestão de Projetos, Marketing de Produto e Operações. Ele possui mais de 30 anos de experiência profissional, principalmente em tecnologia e no varejo. Luiz já trabalhou tanto em grandes corporações multinacionais como em empresas familiares, passando também por empresas internacionais que se estabeleceram no Brasil, além de atuar como consultor de inovação em negócios.

Quais são as perspectivas do varejo para 2022?

O setor varejista está no seu melhor momento, graças a uma combinação de fatores. Durante a pandemia, tivemos a consolidação do canal online e profissionalização dos serviços logísticos, oferecendo entregas inclusive no mesmo dia. Com a flexibilização das restrições na circulação e consequente reabertura do varejo físico, os resultados nas vendas se somaram ao ótimo desempenho do ecommerce. Além disso, o consumo em vários segmentos do varejo está sendo estimulado pelo crescimento da população bancarizada, impulsionada pelo auxílio emergencial digital, ofertas variadas de bancos e serviços digitais e a massificação do PIX.

Com o aumento do consumo online durante a pandemia, há algum consenso do varejo sobre a efetividade das promoções neste canal versus em lojas físicas?

O consumo online potencializado durante a pandemia fez com que as lojas virtuais ganhassem mais relevância não somente por preços. Grandes varejistas aproveitaram sua relevância no mundo digital para oferecer maior variedade de produtos (cauda longa) através de marketplaces. Soma-se a isso, maior eficiência operacional nas entregas e ofertas de serviços financeiros (fintechs) para encantar os clientes. Esse novo varejo online criou uma concorrência pesada aos varejos físicos. Por isso, muitos varejistas se viram obrigados a passar por transformações digitais urgentes, seja para oferecer melhores experiências nas lojas, seja para implantar estratégias de omnichannel, de forma a encantar os clientes em múltiplos pontos de interação tanto online quanto offline.

Quais são as estratégias fundamentais para o varejo aderir ao omnichannel? Essa é uma tendência sem volta?

O Omnichannel é sim uma tendência sem volta para potencializar as conversões de vendas dos clientes que experimentam os produtos no ponto físico e depois buscam por preços melhores no digital. O conceito de "digital" está presente não apenas no varejo, mas também na indústria automobilística, em instituições financeiras, no turismo, até mesmo no agronegócio. Com a chegada das redes móveis 5G de altíssima velocidade em 2022, os clientes poderão ter experiências virtuais em casa como se estivessem dentro de uma loja física (metaverso) e comprando com muito mais facilidade e conveniência.

Como você enxerga o movimento de adoção ao cálculo de impostos automatizado pelos principais varejistas brasileiros?

Acompanhar as legislações e exigências fiscais e tributárias já é complexo quando se trabalha por um único canal. Quando uma empresa passa a vender através de múltiplos canais e não está mais limitada a sua região geográfica, a complexidade é exponencial! Com isso, é fundamental que varejistas online e físicos adotem soluções de motor de cálculo conectados aos seus ERPs ou plataformas de ecommerce. E nesse sentido, a solução da Avalara é a mais completa e confiável do mercado!