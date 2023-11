Clementina de Jesus da Silva foi uma cantora brasileira de samba, nascida no dia 7 de fevereiro de 1901, na periferia de Valença, sul do Rio de Janeiro. Ela era filha da parteira Amélia de Jesus dos Santos e do capoeirista e violeiro Paulo Batista dos Santos. Aos oito anos de idade, a menina e a família se mudaram para o bairro de Oswaldo Cruz, na capital do estado carioca. Lá presenciou de perto o surgimento e desenvolvimento da escola de samba Portela, comparecendo nas rodas de samba da região e estudou em regime semi-interno no Orfanato Santo Antônio onde desenvolveu a crença católica.

Até o final da adolescência, Clementina participou do grupo de Folia de Reis de João Cartolinha, conhecido mestre da região. Ele mesmo quem levou a menina para o Bloco As Moreninhas das Campinas, da Escola de Samba Portela, onde ocorriam as rodas de samba e onde grandes compositores de samba frequentavam na época. Clementina não tinha intenção de ser uma cantora profissional, a música era apenas uma alegria.

Ela chegou a trabalhar como doméstica por mais de 20 anos, entretanto, em 1963, o produtor e compositor Hermínio Bello de Carvalho a descobriu na festa da Penha. Hermínio encantou-se por Clementina e quando a reencontrou, na inauguração do restaurante Zicartola, começou a prepará-la para o espetáculo Rosa de Ouro, show que colocou de vez a sambista na vida profissional da música. A crítica exaltou o desempenho de Clementina no show e nos dois primeiros LPs da cantora. Além disso, ela representou o Brasil, ao lado de outros artistas, no encontro das artes negras de Dakar, no Senegal, em 1966 e no mesmo ano mostrou a música brasileira no festival de cinema de Cannes, na França.

Clementina, mesmo com uma curta carreira, é considerada umas mais importantes artistas brasileiras pela crítica, a cantora foi louvada como elo entre África e Brasil e reverenciada por grandes nomes da música brasileira, como Elis Regina, João Bosco e entre outros, alguns a chamavam de mãe Clementina. Ao todo a cantora gravou 13 LPs entre álbuns solos e coletivos, com destaque para o disco O Canto dos Escravos. No dia 19 de Julho de 1987, faleceu em função de um derrame em Inhaúma, Rio de Janeiro, aos 86 anos.