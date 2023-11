Você já viu um QR Code? Sabe o que é? Para que serve? O termo QR Code vem de Quick Response Code (traduzido para o português, código de resposta rápida), que é um gráfico com duas dimensões com a capacidade de armazenar muito mais informações que um código de barras que vemos em produtos nas lojas ou até mesmo boletos de contas. Enquanto o código de barras possui apenas a dimensão na vertical, o QR Code contém tanto na vertical quanto na horizontal, e dessa forma ele é preparado para guardar 100 vezes mais informações. O principal desafio de um sistema com duas dimensões de leitura é entender a posição da etiqueta. Por esse motivo, os QR Codes têm três quadrados nas bordas, que posicionam rapidamente o código para leitura do sistema.

O código de barras é lido na forma mecânica pelo fato de necessitar do feixe de luz (geralmente na cor vermelha) do scanner. Já o QR Code funciona na forma digital, pois possui a capacidade de processamento do próprio smartphone, que lê a figura captada pelo sensor de imagem do aparelho. Grande parte dos celulares dispõe desse leitor instalado, mas é possível baixar aplicativos para fazer a leitura.

Em 1992, o engenheiro Masahiro Hara trabalhou em um sistema que acelerasse a leitura e colocasse mais informação em um mesmo código. Dessa forma, o uso das duas dimensões seria de suma importância para o aumento de informações por etiqueta. O QR Code foi utilizado pela primeira vez em 1994 pela empresa japonesa Denso Wave, ligada ao ramo de automóveis.

Como o QR Code pode ajudar a sua empresa a se apresentar para o público? Ele pode ser utilizado para guiar os consumidores para um site ou até mesmo uma página que mostre informações sobre o trabalho que a empresa realiza. Os QR Codes podem ser encontrados em diversos lugares, como: pilares de estacionamento, cardápios, etiquetas de roupas, embalagens de produtos, livrarias, entre outros. A ferramenta é muito utilizada para garantir a entrada em eventos, apresentação do currículo, compartilhar Wi-Fi e ações bancárias. A facilidade de ser inserido em diversos lugares e o fato de ocupar pouco espaço geram uma economia para a empresa.

Algumas empresas estão indo além e investindo pesado em catálogos online, cardápios virtuais e até mesmo mercados inteiros com acesso via QR Code. A Tesco, gigante rede de supermercados, fez uma série de “mercados” adesivando estações de metrô na Coreia do Sul, nos quais era possível fazer as compras utilizando apenas desta tecnologia. Esta ação gerou um crescimento expressivo para a empresa em um dos mercados mais concorridos no mundo da tecnologia.

E a sua empresa, já aderiu ao QR Code para facilitar a comunicação e o acesso a algumas páginas e links? Conta pra gente!