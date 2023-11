A Avalara conversou com Elisabeth Bronzeri, advogada, pós graduada em Direito Tributário e MBA em Supply Chain Management e Logística Integrada, sobre as principais dificuldades das empresas no mercado de bebidas frias. A entrevistada atua em Consultoria Tributária para o segmento de bebidas há mais de 20 anos.

A regra tributária aplicável ao segmento de bebidas foi criada na década de 80, quando grandes corporações atuavam no Brasil.

Nos últimos 20 anos a indústria brasileira de bebidas caracterizou-se por importantes mudanças estruturais, alterando seu perfil com a entrada de pequenos produtores regionais que assumiram regras tributárias que determinam controles específicos de gestão, impactando diretamente seus negócios. “Tivemos uma expansão muito importante de cervejarias artesanais e pequenas indústrias de refrigerantes. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 1400 fábricas produtoras de cerveja.” ressalta Elisabeth.

Com a expansão dos negócios, mesmo as empresas optantes pelo Simples Nacional necessitam de sistemas de cálculo tributário relacionados ao ICMS-ST, por exemplo, já que temos 27 legislações estaduais, com regras próprias que impactam diretamente as vendas de seus produtos para outros Estados.

A especialista completa dizendo que a principal dificuldade para as pequenas, médias e grandes empresas produtoras de bebidas frias é se adequar às regras fiscais voltadas para tributação dos próprios produtos.