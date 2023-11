Tecnologia do Presente - 5G

Você já ouviu falar no 5G? Certamente muitas perguntas passam pela cabeça dos brasileiros, com as notícias sobre a chegada desta nova tecnologia:

Você precisará trocar de celular para usar? Os celulares serão mais caros? Minha banda larga vai funcionar normalmente? Minha conta de internet vai aumentar? Pensando nessas e em outras perguntas, a Avalara traz a você um pouquinho deste tema que tanto preocupa os consumidores de internet no Brasil.

O 5G é o padrão de tecnologia de quinta geração para redes móveis e de banda larga que as empresas de telefonia celular começaram a implantar no mundo a partir do final de 2018. Ele é o sucessor planejado das redes 4G que fornecem conectividade para a maioria dos dispositivos atuais.

A promessa é que o 5G trará mais velocidade para baixar e enviar arquivos, reduzirá o tempo de resposta entre diferentes dispositivos e tornará as conexões mais estáveis. Essa evolução da rede vai permitir conectar muitos objetos à internet ao mesmo tempo: celular, carro, semáforo, relógio. Atualmente, tudo isso já pode ser ligado ao 4G, mas é esperada uma grande melhora na conexão. A principal vantagem da nova rede é que terá maior largura de banda, proporcionando maiores velocidades de download, podendo chegar a até 10 gigabits por segundo (Gbit/s). Assim, a diferença de velocidade do 5G para o 4G é de 100 vezes ou mais.

O primeiro país a adotar o 5G em grande escala foi a Coreia do Sul, em abril de 2019. Apesar de ser o primeiro país a lançar o 5G comercialmente e o líder em uso da tecnologia, os sul-coreanos ocupam o quarto lugar de mais cidades conectadas, com 85 municípios. Em 2021, houve 20% de expansão da rede pelo mundo. Entre os países com mais cidades conectadas estão a China, com 376, os Estados Unidos, com 284, e as Filipinas, com 95.

O acesso ao 5G deve ser mais restrito no início por duas razões: uma cobertura menor, primeiramente nas capitais, e a compatibilidade com poucos celulares – que atualmente são os mais caros do mercado. Em 6 de março de 2020, o primeiro smartphone Samsung Galaxy S20 totalmente 5G foi lançado. De acordo com o Business Insider, o recurso foi apresentado como mais caro em comparação com o 4G.

Pelo fato de o smartphone exigir a compatibilidade com a tecnologia, os usuários necessitarão ter um celular compatível com o 5G. Dentre os que já são vendidos no Brasil, a maioria são modelos atuais e mais sofisticados, como o iPhone 13 e o Galaxy S21, na faixa dos R$ 6 mil ou mais. Com o tempo, a tendência é que todos incorporem a compatibilidade, assim como aconteceu com o 4G. Entretanto, é importante ressaltar que os celulares atuais continuarão funcionando nas redes 4G, 3G e 2G – essas conexões não deixarão de funcionar.

E você, já está se preparando para esta mudança de tecnologia? Já está pensando em adquirir novos aparelhos? Conta pra gente!