Novas alíquotas de ICMS - Rio Grande do Sul

Vários contribuintes não se atentaram que houve redução da alíquota de ICMS no Estado do Rio Grande do Sul a partir de 1° de janeiro de 2022. Isto porque, em 30 de dezembro de 2020 foi publicado Decreto n°55.692/2020, que havia majorado as alíquotas de ICMS de Combustíveis, Energia elétrica, Serviços de Comunicações e Regra geral até 31 de dezembro de 2021.

Dessa forma esse mesmo decreto previa que, a partir de 1º de janeiro de 2022, o Estado do Rio Grande do Sul reduziria as alíquotas das mercadorias e serviços citados acima, conforme demonstrado abaixo: