Celina Guimarães Vianna foi uma professora brasileira e é considerada a primeira eleitora no Brasil. Nascida dia 15 de novembro de 1890, na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, a menina era filha de José Eustáquio de Amorim Guimarães e Eliza de Amorim Guimarães. Ela começou os estudos na Escola Normal de Natal, lugar onde concluiu o curso de formação de professores.

Nessa escola que Celina conheceu seu companheiro para vida toda, Elyseu de Oliveira Viana, um jovem estudante vindo de Pirpirituba, com quem se casou em dezembro de 1911. No ano seguinte do casamento, eles foram para Acari e, dois anos depois para Mossoró, onde Celina aceitou o convite do diretor de Instrução Pública do Estado para assumir a cadeira infantil do Grupo Escolar 30 de Setembro.

Com o advento da Lei nº 660, de 25 de outubro de 1927, o Rio Grande do Norte foi o primeiro Estado que, ao regular o "Serviço Eleitoral no Estado", estabeleceu que todos os cidadãos que reunissem as condições exigidas pela lei poderiam “votar e serem votados, sem distinção de sexos”. Dessa forma, Celina Guimarães, nascida no estado do Rio Grande do Norte, requereu a inclusão no rol de eleitores do município de Mossoró, em novembro do mesmo ano, e após a aprovação tornou-se a primeira mulher na América do Sul a conquistar o direito de votar.

A luta da educadora de 29 anos inspirou outras mulheres a exigir o direito de votar, isso levou mais 19 mulheres a conseguirem a permissão para participar da eleição de 5 de abril de 1928. A conquista total do voto feminino no Brasil aconteceu apenas em 1932, com o decreto do então presidente Getúlio Vargas. Celina de uma forma simples deu início a uma luta pelos direitos feminino.