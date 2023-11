Tecnologia do Presente - NFC e RFID

Você já ouviu falar em NFC? Em RFID? Sabe a diferença entre os dois? Leia o texto e descubra que essas tecnologias estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano.

A RFID significa RadioFrequency IDentification (identificação por radiofrequência), ou seja, ondas de rádio que permitem obter a identificação de uma “etiqueta” equipada com essa tecnologia. Trata-se de algo muito parecido com um código de barras, pelo fato de possuir uma comunicação unidirecional e necessitar da solicitação de um leitor.

Existem dois tipos de etiqueta RFID: as ativas , que estão equipadas com a própria fonte de alimentação, realizando transmissão com maior alcance. Exemplos: identificadores de veículos que possuem tags de pagamento como as utilizadas em pedágios; monitoramento de temperatura e rastreamento de objetos de valor. E as passivas , que não têm fonte de alimentação própria e recebem energia por meio de indução eletromagnética. Exemplos: chaves inteligentes de hotéis; passes de transportes públicos; alarmes antirroubo instalados em lojas.

Já NFC é a sigla para Near-Field Communication (comunicação em campo próximo). Podemos dizer que a tecnologia NFC evoluiu a partir da tecnologia RFID e também utiliza ondas de rádio. Entretanto, como o próprio nome diz, o alcance é muito mais curto. A principal diferença comparada com a RFID é que a NFC contém uma comunicação bidirecional, possibilitando a comunicação de uma grande quantidade de dados entre dois dispositivos que estejam muito próximos fisicamente.

Para exemplificar a tecnologia NFC: transferência de arquivos entre dois smartphones equipados com esta tecnologia; pagamento de uma compra com a função contactless do cartão de débito/crédito equipado com essa funcionalidade.

Você imaginava que essas tecnologias estão tão presentes em nossos dias? Conta pra gente!