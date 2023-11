Seguindo com a série de textos sobre os setores mais impactados com a nova Tabela de Incidência do IPI (TIPI), que entrará em vigor a partir do 1° dia de abril, apresentaremos as diversas mudanças no setor alimentício.

A partir desta data as NCMs suprimidas não poderão mais ser utilizadas nos documentos eletrônicos, especialmente na Nota Fiscal Eletrônica. É de extrema importância ressaltar que a utilização do código da NCM adequado, garantirá que o produto seja tributado adequadamente.

Confira alguns alimentos que passarão por atualizações nas NCMs:

● Leites e laticínios;

● Iogurtes;

● Produtos hortícolas;

● Cogumelos;

● Gorduras e óleos animais e vegetais;

● Azeites.