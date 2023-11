Neste texto vamos falar um pouco mais dos setores impactados com a nova Tabela de Incidência do IPI (TIPI) que entrará em vigor no dia 1° de abril. Fique atento com as mudanças nas NCMs (Nomenclatura Comum do Mercosul) de determinados produtos industrializados, dado que a partir desta data as NCMs suprimidas não poderão mais constar nos documentos eletrônicos, especialmente na Nota Fiscal Eletrônica.

Ressaltamos a importância para todas as empresas implementarem as atualizações em seus respectivos bancos de dados, pois a utilização do código da NCM adequado, garantirá que o produto seja adequadamente tributado, não só sob a alíquota mais aderente, como também dos benefícios fiscais aplicáveis.

Um dos setores mais impactados foi o dos eletroeletrônicos, seguem alguns produtos que passarão por atualizações nas NCMs:

● Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes;

● Máquinas para processamento de dados;

● Unidades de memória;

● Aparelhos eletrônicos;

● Aparelhos telefônicos;

● Veículos aéreos (aeronaves) não tripulados (incluem-se os drones).