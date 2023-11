A Avalara conversou sobre as tendências do mercado com o nosso Business Development Manager, Fabio Alvim.

O entrevistado é formado em Direito e atua há mais de 25 anos no mercado de TI como especialista em Gestão, Marketing e Vendas. Alvim também atuou como Diretor Comercial e de Marketing em grandes empresas do setor de tecnologia e foi responsável pelo fortalecimento de parcerias e projetos personalizados de - Infraestrutura, ERP, CRM, BI e Plataforma de Emissão e Gestão Fiscal.

Quais as principais tendências para o mercado de tecnologia e tax compliance em um futuro próximo?

A transformação digital é uma realidade em todo o mundo e não poderia ser diferente quando falamos de Tecnologia Fiscal.

O Tax Compliance está se transformando rapidamente. É possível apontar algumas tendências, como IA e Robotização, mas sem dúvidas as mais eficientes são as Soluções Especialistas em Nuvem, como Plataformas Fiscais que, além de automatizar os processos, garantem uma melhor experiência do usuário, agregando valor ao negócio.

De que forma você vê o movimento das empresas em automatizar o cálculo de impostos?

Não se trata apenas de estar em compliance com o Fisco, mas sim de gestão, pois a engenharia de cálculo de impostos é extremamente complexa no Brasil. A automatização do cálculo de impostos é um caminho sem volta, está diretamente ligada à estratégia do negócio quando falamos em manutenção do conteúdo fiscal, precificação, margens, custos, etc.

Você acha que no Brasil alcançaremos o nível de automação no cálculo de impostos visto em outros países como EUA e os principais players da Europa? O que é preciso melhorar para chegar no patamar desses países?

Sim. Se considerarmos a complexidade tributária no Brasil e dividirmos o mercado brasileiro em nano, pequenas, médias e grandes empresas, já encontramos um nível de automação de cálculo vistos nos EUA e os principais players da Europa.

A automação fiscal no Brasil é algo muito recente, entendo que é uma questão de tempo, se comparado com eventos como a NF-e e NFC-e, que já nos primeiros anos de implementação alcançaram marcas históricas de adesão.

Quais são os ganhos das empresas que optam por contratar uma ferramenta de cálculo de impostos?

Uma ferramenta de cálculo bem desenvolvida, integrada ao ERP com regras de negócios definidas, pode trazer vários benefícios como:

● Automação de cálculos tributários;

● Precificação correta;

● Manutenção do conteúdo tributário.

Quais os pontos que as empresas precisam focar para aderir de uma melhor maneira a essa tecnologia?

Sabemos que todo evento fiscal tem início na emissão de um DF-e (Documento Fiscal Eletrônico), por este prisma toda e qualquer empresa tem como base de cálculo de impostos, custo e venda, o DF-e de entrada e saída, a partir daí, é necessário resolver toda a engenharia de cálculo extremamente complexa no Brasil.

Sem o apoio de uma Plataforma Fiscal, o risco de calcular tributos incorretamente, formar preços sem considerar regras tributárias de origem e destino e manutenção do conteúdo tributário é real.