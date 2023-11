Tecnologia do Presente - Internet das Coisas

Você conhece a internet das coisas? Sabe como ela é aplicada no seu cotidiano?

“Internet das coisas” (Internet of Things, em inglês) é uma tecnologia em que grande parte dos objetos do cotidiano estão conectados à internet, agindo de modo inteligente e sensorial.

Conhecida também como IoT, consiste na junção do “mundo real” com o “mundo digital”, possibilitando que o indivíduo esteja em constante comunicação e interação com outras pessoas ou objetos. A conexão é feita por meio da rede e softwares capazes de coletar, processar e trocar dados.

Você consegue enxergar a internet sendo aplicada no seu smartphone, computador, relógio e SmartTV. Entretanto, sua geladeira, cafeteira e até mesmo o automóvel são capazes de ter algum controle ou interação se estiverem conectados com a rede de internet. A partir do momento em que as “coisas” estão conectadas, não dependem mais de qualquer interação humana. Elas entendem o ambiente ou sistema que foram inseridas e começam a trocar dados entre si e com a rede mundial e tomam decisões automaticamente, de acordo com a sua programação escolhida.

Podemos perceber que essa tecnologia está em todo lugar e tende a se espalhar ainda mais no decorrer dos anos. Outros exemplos que a IoT é aplicada são:

● Fechaduras Inteligentes: Portas são controladas digitalmente e até mesmo à distância. Elas podem enviar imagens de visitantes ao smartphone do dono;

● Termostatos: Medem a temperatura ambiente, assim regulam aparelhos como ar-condicionado ou aquecedores da maneira adequada, além disso podem ser controlados à distância por aplicativo;

● Sensores para agricultura: Eles detectam a temperatura e a umidade do ar e ativam sistemas de irrigação. Por meio da análise das projeções meteorológicas na internet, é possível se programar com antecedência e regular o uso de água, deixando as lavouras mais econômicas e sustentáveis.

Você já tinha ouvido falar da "Internet das coisas”? Achava que ela poderia ser aplicada para tanta coisa? Conta pra gente!