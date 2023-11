Esse blog post é baseado no artigo 6 Key Trends Transforming the Tax Function do The Wall Street Journal. O artigo conta as principais tendências e o papel que as equipes tributárias devem seguir e desempenhar na economia pós-pandemia. Trata-se de uma pesquisa feita pela Deloitte, empresa líder em serviços de auditoria, assessoria financeira e consultoria tributária, baseada na resposta de 304 líderes seniores de empresas de diversos países.

As empresas estão se preparando para buscar progredir neste momento de pós-pandemia em que vivemos. A função da equipe tributária é de suma importância para entender a relação entre a companhia e o Fisco, assim reduzindo atrasos e multas. Dessa forma, a empresa não pode permitir que o departamento fiscal perca tempo com checagem de relatórios e emissões manuais. Para que a equipe fiscal consiga trabalhar de maneira mais estratégica e menos operacional, necessita a liberação de recursos para soluções tecnológicas que trabalham de maneira automática, segura e rápida.

Acompanhe abaixo as 6 principais tendências que transformam a função tributária:

1. As apurações de impostos com mais valor estratégico devem ser realizadas rapidamente à medida que as empresas aceleram a transformação do modelo de negócios

As empresas estão sendo pressionadas a desenvolver novos produtos digitais e canais de distribuição e acelerar a transformação sustentável – o que as está levando a um território fiscal inexplorado. Na pesquisa, os líderes tributários dizem que suas equipes devem ter os recursos e as habilidades para fornecer um suporte consultivo mais profundo sobre modelos de negócios digitais (65%), reestruturação da cadeia de suprimentos (49%) e sustentabilidade (48%) nos próximos dois anos. Isso significa redesenhar os limites do foco dos profissionais tributários e acelerar a adoção de tecnologias avançadas e modelos de recursos de baixo custo para atender aos requisitos de conformidade e liberar tempo.

2. Os últimos dois anos foram um divisor de águas para transformar os modelos de compliance fiscal e de recursos da equipe fiscal

Noventa e três por cento dos líderes tributários pesquisados ​​dizem que o orçamento de seus departamentos está estável ou caindo. Ao mesmo tempo, as demandas de parcerias de negócios colaborativas entre os líderes fiscais e financeiros estão aumentando. Para garantir que os impostos possam se redefinir como uma função estratégica no ritmo necessário, os líderes estão optando por transferir quantidades crescentes de conformidade e relatórios para uma combinação de centros de serviços compartilhados, departamento financeiro e fornecedores de terceirização que investiram nas melhores tecnologias de classe. Essa tendência provavelmente continuará, mas os líderes tributários devem planejar antecipadamente e com a mudança do cenário político em mente.

3. A rápida mudança da administração tributária digital está adicionando mais urgência à transformação operacional

Além do foco crescente em parcerias de negócios, mudanças transformadoras na forma como as empresas estão sendo obrigadas a fornecer informações às autoridades fiscais (como arquivamento eletrônico e relatórios em tempo real) também estão criando um método para modernizar as operações em um ritmo mais rápido. Nos próximos cinco anos, a mudança nas demandas das autoridades fiscais por administração tributária digital terá um impacto de moderado a alto nas operações e recursos fiscais.

4. Os líderes fiscais estão priorizando a simplificação de dados e recursos de baixo custo como base para a visão futura

Os participantes da pesquisa dizem que a simplificação do gerenciamento de dados (53%) e a mudança para modelos de recursos de baixo custo (51%) devem ser priorizados para que os dados dos impostos possam ser utilizados de forma proativa na geração de insights estratégicos para os negócios.

5. Os CFOs estão batendo na tecla da terceirização

Quase metade (44%) dos respondentes acharam que a terceirização será a estratégia mais importante para alcançar modelos de recursos de baixo custo, a frente de uma automação mais profunda (39%) ou maior dependência de centros de serviços compartilhados (31%).

6. Os mais avançados em uma jornada de transformação operacional são aqueles que hoje já fornecem um foco estratégico

Das equipes fiscais que se consideram avançadas na introdução de sistemas ERP NextGen para simplificar o gerenciamento de dados, 56% também são altamente eficazes no suporte aos negócios com insights de modelagem de cenários. Apenas 35% daqueles com uso moderado a baixo do NextGen ERP disseram o mesmo.

Como se vê, cada vez mais o mundo corporativo está buscando alternativas tecnológicas que possam gerar eficiência para as equipes fiscais e reduzir custos internos, de forma a tornar a gestão fiscal mais inteligente com o aumento de insights estratégicos ao negócio. Não há dúvidas de que a área fiscal pode, em muito, contribuir para alavancar o core business das empresas, basta ter as ferramentas adequadas e pessoas com expertise voltada à transformação digital.

Para ler o artigo na íntegra, acesse 6 Key Trends Transforming the Tax Function, The Wall Street Journal.