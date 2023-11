Data prorrogada para a utilização do Código de Benefício Fiscal no Estado de Goiás

Foi publicado no Diário Oficial de Goiás de 07/02/2022, a Instrução Normativa GSE nº 1.518/2022 que estabeleceu a Tabela de Códigos de Benefícios Fiscais que estão elencados no Anexo Único da referida Instrução.

A tabela relaciona cada código de benefício ao Código de Situação Tributária - CST a ser aplicado na operação beneficiada e respectiva Nota Fiscal Eletrônica, bem como o dispositivo legal que identifica a legislação aplicável ao benefício utilizado pelo contribuinte, e a descrição a ser exigida nos documentos fiscais eletrônicos (DF-e).

Deverá ser utilizado no preenchimento do campo “Código de Benefício na UF” da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, e da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica – NFC-e, modelo 65, conforme estabelecido no parágrafo 13 do artigo 167-C e no inciso XIII do artigo 167-S-E, ambos do RCTE/GO, aprovado pelo Decreto nº 4.852/1997.