Nesta segunda-feira, 23 de maio, o Ministério da Economia anunciou um novo corte de 10% no imposto de importação para itens como feijão, carne, massas, biscoitos, arroz e materiais de construção.

Em novembro do ano passado, os mesmos produtos já haviam passado por uma redução da mesma porcentagem. Somadas, as duas reduções afetam mais de 87% dos produtos sujeitos a essa tributação, de acordo com a pasta, as alíquotas foram zeradas ou diminuídas em 20%. Do mesmo modo que no ano passado, calçados, brinquedos, laticínios e produtos do setor automotivo e têxtil não passaram pelo corte, por conta de terem uma tarifa superior a 14%.

O ministro da economia Paulo Guedes acredita que a redução tem o objetivo de tentar baratear as importações e reduzir a escalada de preços na economia. A subida dos preços, impactados pela pandemia da Covid-19 e Guerra na Ucrânia, aumentou o custo de vida principalmente das famílias mais pobres e os insumos que as empresas utilizam.

De acordo com a pasta, a nova redução foi aprovada ontem pelo Comitê-Executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex), com vigência até 31 de dezembro de 2023. A resolução que oficializa a medida, segundo o ministério, será publicada no "Diário Oficial da União" hoje, 24 de maio.

Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/2022/05/23/governo-anuncia-corte-no-imposto-de-importacao-de-arroz-feijao-carne-e-outros-itens.ghtml