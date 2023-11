A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou nesta terça-feira, 21.06, o reajuste nos valores das bandeiras tarifárias. A companhia diz que as alterações decorreram para inclusão de alguns parâmetros no cálculo dos valores. A revisão dos preços acontece anualmente, geralmente no meio do ano.

Os novos valores aprovados pela agência entrarão em vigor a partir do dia 1° de julho e serão válidos até meados de 2023. Entenda o aumento:

Bandeira verde: continua sem cobrança adicional;

Bandeira amarela: de R$ 1,874 para R$ 2,989 a cada 100 kWh consumidos (+59,5%);

Bandeira vermelha patamar 1: de R$ 3,971 para R$ 6,500 a cada 100 kWh consumidos (+63,7%);

Bandeira vermelha patamar 2: de R$ 9,492 para R$ 9,795 a cada 100 kWh consumidos (+3,2%).

As bandeiras tarifárias acima são recolhimentos de taxa extra, adicionadas às contas de luz, que indicam o aumento do custo de produção de energia no país. As tais taxas são aplicadas a todos os consumidores das distribuidoras, com exceção daqueles com sistemas isolados.

Entenda mais sobre as cores e o valor atual de consumo de cada bandeira tarifária:

Bandeira verde: condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofre nenhum acréscimo;

Bandeira amarela: condições de geração menos favoráveis. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,01874 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido;

Bandeira vermelha patamar 1: condições mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,03971 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido;

Bandeira vermelha patamar 2: condições ainda mais custosas de geração. A tarifa sofre acréscimo de R$ 0,09492 para cada quilowatt-hora (kWh) consumido.

Atualmente, apesar dos baixos índices dos principais reservatórios do país, a operação está correndo sob a Bandeira Verde, desde o dia 16 de abril, uma vez que existe a tendência de recuperação hídrica considerando as chuvas ocorridas este ano. Mensalmente, a Aneel define qual será a cobrança, baseada na capacidade de geração de energia.