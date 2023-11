Vendas do varejo sobem 0,9% em abril

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou, nesta sexta-feira, que o volume de vendas do comércio varejista subiu 0,9% em abril comparado com março. É o quarto mês consecutivo de alta neste ano.

Em comparação com abril de 2021, o crescimento é de 4,5%. Segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), o setor acumula alta de 2,3% nos primeiros quatro meses do ano e de 0,8% nos últimos 12 meses.



Entrando propriamente nos produtos pesquisados, em comparação com abril de 2021, o comércio varejista avançou em 5 dos 8 artigos: tecidos, vestuário e calçados (+33,9%), com o maior aumento, combustíveis e lubrificantes (+9,7%), hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (+4,0%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (+3,5%) e outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,5%).

Os três artigos com as maiores quedas registradas em comparação com o ano anterior são móveis e eletrodomésticos (-8,7%), livros, jornais, revistas e papelaria (-0,9%) e equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (-0,5%).

