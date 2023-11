Sofonisba Anguissola foi a primeira artista plástica a ser reconhecida internacionalmente. Também chamada de Anguisciola, a italiana nasceu por volta de 1532, mas não se sabe ao certo a data, na província de Cremona, na região da Lombardia. A artista era filha de um casal de nobres, Amilcare Anguissola, amante da arte, e Bianca Ponzone; tinha cinco irmãs e um irmão.

Sofonisba recebeu uma educação boa e completa, e impulsionada pelo pai aprendeu na escola sobre as belas artes. Os ensinamentos com os pintores locais abriu caminho para que as mulheres pudessem ser aceitas como estudantes de arte. As suas pinturas mais características e atrativas são os retratos de si e da família, pois as imagens de crianças eram inovadoras e muito apreciadas. Ainda jovem, a pintora renascentista viajou para Roma e foi apresentada para Michelangelo, que logo reconheceu o talento da menina. Posteriormente foi para Milão, onde pintou o Duque de Alba e Isabel de Valois, pintora amadora e mulher de Filipe II, rei da Espanha à época.

Em 1569, Anguisciola foi convidada pelo rei da Espanha para ir à corte de Madrid e ser tutora de Isabel. Um tempo depois, ela tornou-se pintora oficial da corte do rei e teve que adaptar seu estilo às exigências formais de retratos oficiais da corte. Em solo espanhol, recebeu o merecido reconhecimento e realizou numerosos retratos da família real espanhola. Por volta de 1580, Sofonisba voltou para a Itália, onde continuou a atividade como pintora principal de retratos.

Mais para perto do fim da vida, ela começou a pintar temas religiosos, embora muitos dos quadros tenham sido perdidos. Anguissola, morreu em 1625, aos noventa e três anos de idade em Palermo. O grande sucesso conquistado pela artista renascentista influenciou as próximas gerações e abriu caminho para que muitas mulheres pudessem seguir o mesmo caminho.