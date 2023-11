As seguintes NCMs foram introduzidas:

Do tipo utilizado em cozinhas

Sondas vesicais estéreis de poliuretano, com revestimento hidrofílico, de uso intermitente, apresentadas em embalagens com solução salina

Além disso, as seguintes NCMs serão suprimidas, não sendo mais utilizadas a partir de 1º de setembro de 2022 :

O Avatax Brasil já estará preparado para estas alterações.

Acesse as redes sociais da Avalara para se manter atualizado sobre as novidades do mundo fiscal.