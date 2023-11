Ralph Bunche, primeiro homem negro a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Ele nasceu em Detroit, no estado de Michigan, Estados Unidos, no dia 7 de agosto de 1904. Bunche, em 1930, conquistou o doutorado pela Universidade Howard, uma das principais universidades historicamente negras. Quase na passagem para a década de 40, início da 2° Guerra Mundial, Ralph saiu da universidade e decidiu servir o seu país e seguiu para África, trabalhando com a inteligência militar dos Estados Unidos.

A conquista do Nobel teve grande influência pelo fato dele estar envolvido na formação e administração das Nações Unidas, além de desempenhar um papel fundamental em inúmeras operações de manutenção da paz patrocinadas pela ONU. A trajetória na organização começou antes mesmo dela existir, quase no fim da 2° Guerra Mundial, em 1944. Bunche participou da delegação dos Estados Unidos nas conversas de Washington sobre a Paz Internacional e Organização de Segurança e na Conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional, em San Francisco, em 1945, que redigiu a Carta da ONU.

A partir de 1947, Bunche atuou na tentativa de resolver o conflito árabe-israelense na Palestina. Em 1948, ele viajou para o Oriente Médio como assessor chefe do conde Folke Bernadotte, da Suécia, o qual foi nomeado pela ONU para intermediar o conflito. Os dois usaram a ilha de Rodes como “quartel-general” para trabalhar, entretanto, pouco tempo depois, Bernadotte foi assassinado em Jerusalém por membros de um grupo clandestino. Após o assassinato, Ralph assumiu o papel de mediador principal da ONU, conduzindo todas as negociações futuras em Rodes. No ano seguinte alcançou o Armistício israelo-árabe, e por conta disso Bunche recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1950.

Ralph Bunche era um homem muito racional e lógico, que resistiu a todos os tipos de preconceitos que pudessem existir entre as raças na época. Bunche foi um defensor ativo do Movimento dos Direitos Civis nos Estados Unidos, chegando a participar da marcha de 1963, em Washington, quando Martin Luther King Jr. fez seu famoso discurso, e também da marcha de Selma para Montgomery, Alabama, em 1965, que contribuiu para a aprovação da Lei dos Direitos de Voto de 1965 e aplicação federal dos direitos de voto. Ralph morreu no final de 1971 em sua casa no bairro de Kew Gardens em Queens, Nova York.