NCM Descrição Alíquota (%)

2106.90.10 Ex 01 - Preparação compostas, não alcoólicas (extratos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de bebida da posição 22.02, com capacidade de diluição superior a 10 partes da bebida para cada parte do concentrado 8

3307.49.00 -- Outras 22

3703.20.00 - Outros, para fotografia a cores (policromo) 15

3808.94.11 Que contenham bromometano (brometo de metila) ou bromoclorometano 5

3808.94.11 Ex 01 - Com propriedades acessórias odoríferas ou desodorizantes de ambientes, apresentados em embalagem tipo aerossol 30

3808.94.19 Outros 5

3808.94.19 Ex 01 - Com propriedades acessórias odoríferas ou desodorizantes de ambientes, apresentados em embalagem tipo aerossol 30

3827.51.00 -- Que contenham trifluorometano (HFC-23) 10

3827.59.00 -- Outras 10

3827.61.00 -- Que contenham, em massa, 15% ou mais 1.1.1-trifluoroetano (HFC-143a) 10

3827.62.00 -- Outras, não mencionadas na subposição acima, que contenham, em massa, 55% ou mais de pentafluoroetano (HFC-125), mas que não contenham derivados flourados não saturados dos hidrocarbonetos acíclicos (HFO) 10

3827.63.00 -- Outras, não mencionadas na subposições acima, que contenham, em massa, 40% ou mais de pentafluoroetano (HFC-125) 10

3827.64.00 -- Outras, não mencionadas na subposições acima, que contenham, em massa, 30% ou mais de 1.1.1.2-tetrafluoroetano (HFC-134a), mas que não contenham derivados flourados não saturados dos hidrocarbonetos acíclicos (HFO) 10

3827.65.00 -- Outras, não mencionadas na subposições acima, que contenham, em massa, 20% ou mais de difluorometano (HFC-32) ou mais de pentafluoroetano (HFC-125) 10

3827.68.00 -- Outras, não mencionadas na subposições acima, que contenham substâncias das subposições 2903.41 a 2903.48 10

3827.69.00 -- Outras 10

3901.90.90 Outros 5

4011.40.00 - Do tipo utilizado em motocicletas 15

4011.50.00 - Do tipo utilizado em bicicletas 15

4013.20.00 - Do tipo utilizado em bicicletas 15

5906.10.00 - Fitas adesivas de largura não superior a 20cm 5

7019.14.00 -- Mantas (mats) consolidadas mecanicamente 10

7019.15.00 -- Mantas (mats) consolidadas quimicamente 10

7019.19.00 -- Outros 10

7315.12.10 De transmissão 15

82.12.20.10 Lâminas 12

8407.21.90 Outros 5

8415.10.90 Outros 20

8422.11.00 -- Do tipo doméstico 20

8422.90.10 De máquinas de lavar louça, de uso doméstico 20

8443.32.32 De transferência térmica de cera sólida (por exemplo, solid ink e dye sublimation) 15

8443.32.99 Outras 15

8470.50.90 Outras 15

8471.30.11 De peso inferior a 350g, com tela de área não superior a 140cm² 15

8471.30.19 Outras 15

8471.30.90 Outras 15

8471.50.20 De média capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação, dentro do mesmo cabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (slots), e valor FOB superior a US$ 12.500.00, mas não superior a US$ 46.000.00, por unidade 15

8471.50.30 De grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do cabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 46.000.00, mas não superior a US$ 100.000.00, por unidade 15

8471.50.40 De muito grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do cabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 100.000.00, por unidade 15

8471.50.90 Outras 15

8471.90.14 Digitalizadores de imagens (scanners) 15

8472.90.10 Distribuidores (dispensadores) automáticos de notas (papéis - moeda), incluindo os que efetuam outras operações bancárias 15

8473.29.10 Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados, para caixas registradoras 15

8473.29.90 Outros 15

8473.30.42 Placas (módulos) de memória com uma superfície inferior ou igual a 50cm² 15

8542.31.20 Montados, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device) 2

8542.31.90 Outros 2

8473.30.49 Outros 15

8524.91.00 -- De cristias líquidos 10

8524.92.00 -- De diodos emissores de luz orgânicos (OLED) 10

8524.99.00 -- Outros 10

8473.40.70 Outras partes e acessórios das máquinas do itens 8472.90.10 ou 8472.90.20 10

8473.50.10 Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados 15

8473.50.90 Outros 10

8501.10.29 Outros 10