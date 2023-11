Augusta Ada Byron King, Condessa Lovelace foi uma matemática e escritora. Conhecida como Ada Lovelace, a inglesa é reconhecida por ser a primeira programadora do mundo. Ela escreveu o algoritmo para ser processado pela máquina analítica de Charles Babbage, o mais próximo de um computador no começo do século XIX. Nascida em Londres, no dia 10 de dezembro de 1815, Ada é filha do famoso poeta britânico Lord Byron com a esposa Anne Isabella "Anabella" Byron, Lady Byron.

Mesmo que o trabalho de Ada seja de suma importância para a história da tecnologia e da ciência, o pai Byron nunca teve a oportunidade de reconhecer a importância da filha. Um mês depois do nascimento da menina, ele se separou de Anabella e se mudou para a Grécia, e oito anos mais tarde faleceu. Lady Byron temia que a filha se tornasse poeta e escritora igual ao pai, e por isso incentivou a filha desde pequena a se interessar pelo conhecimento matemático, científico e tecnológico.

Ada foi educada em casa, aprendia matemática e ciências com os tutores William Frend, William King e Mary Somerville. Lovelace e Somerville se tornaram grandes amigas, em 1834, e quando a menina tinha 19 anos foi convidada para um jantar na casa de Mary, onde encontrou Charles Babbage, que estava trabalhando em uma nova espécie de máquina de cálculo, batizada de Máquina Analítica.

Em 1835, Ada casou com William 8th Baron King e o casal teve três filhos. Entre 1842 e 1843, ela traduziu um artigo do engenheiro militar italiano Luigi Federico Menabrea. O documento era um resumo do funcionamento da máquina analítica de Babbage. No processo de tradução, Lovelace complementou com notas de sua autoria, chamadas de Anotações. Ada mostrou a tradução para Babbage, que sugeriu-a que adicionasse as notas pessoais no artigo.

Ada aponta que a máquina tinha a capacidade de ser usada para produzir músicas complexas e gráficos precisos. Além disso, a máquina poderia calcular os números de Bernoulli, sequência matemática de números racionais profundamente relacionada com a teoria dos números. Este plano é considerado o primeiro programa de computador do mundo.

Ada faleceu em decorrência de um câncer de útero, aos 36 anos de idade. Mesmo com uma vida curta, ela foi de extrema importância para o desenvolvimento científico e tecnológico. Em 1979, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu uma linguagem de programação e chamou-a de Ada. Desde 2009, em toda segunda terça-feira do mês de outubro, é comemorado o Dia da Ada Lovelace, que tem o intuito de “dar destaque às mulheres na ciência, tecnologia, engenharia e matemática”.