Conheça as últimas atualizações no EFD e no ECD

No último dia 5 foi publicada a nova versão do Guia Prático da EFD ICMS IPI.

Conforme estabelecido pelo ATO COTEPE/ICMS Nº 80, DE 5 DE SETEMBRO DE 2022, foi publicada a versão 3.1.1 com as seguintes alterações:



Correção da orientação de preenchimento do campo 05 do registro C190 – retirada do termo FCP; Inclusão dos registros C597, C857, C897 e D737 na regra de obrigatoriedade do registro 1900.

Clique aqui para acessar a documentação.

Depois de uma semana, no dia 12 de setembro, foi publicada a versão 10.0.2 do programa da ECD, com as seguintes alterações:



Melhorias no desempenho do programa por ocasião da validação; Correção do erro na recuperação de ECD anterior com registro J800.

O programa está disponível no link abaixo, a partir da área de downloads do sítio do Sped:



https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-contabil-digital-ecd/escrituracao-contabil-digital-ecd