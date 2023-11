Governo publica Versão 8.0.5 do Programa da ECF

Foi publicada no dia 26 de agosto de 2022 a versão 8.0.5 do programa da ECF, com as seguintes alterações:

i) Correção do problema de impressão do relatório de pastas e fichas;



ii) Correção do problema da recuperação de dados da ECD com período maior que a ECF;



iii) Ajuste na atualização de campos de cálculos alteráveis;



iv) Melhoria do desempenho do programa durante a validação.

Essa versão deve ser utilizada para transmissões de arquivos da ECF referentes ao ano-calendário de 2021 e situações especiais de 2022.



A versão 8.0.5 também deve ser utilizada para transmissão de ECF referentes a anos-calendário anteriores (leiautes 1 a 7), sejam elas originais ou retificadoras.



Confira as instruções referentes ao leiaute 8 que constam no Manual da ECF e no arquivo de Tabelas Dinâmicas, publicados na página http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644.