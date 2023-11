Principais alterações tributárias dos últimos dias

A Avalara traz a você um compilado de algumas das principais alterações tributárias realizadas nos últimos dias. Acompanhe conosco:

Versões 8.0.6 e 8.0.7 do Programa da ECF

Foram publicadas as versões 8.0.6 e 8.0.7 do programa da ECF, com as seguintes alterações:

i) Correção da regra de validação do registro K356;

ii) Melhoria do desempenho do programa durante a validação;

iii) Correção do problema de impressão do relatório de pastas e fichas.

Essas versões devem ser utilizadas para transmissões de arquivos da ECF referentes ao ano-calendário 2021 e situações especiais de 2022.

A versão 8.0.7 também deve ser utilizada para transmissão de ECF referentes a anos-calendário anteriores (leiautes 1 a 7), sejam elas originais ou retificadoras.

As instruções referentes ao leiaute 8 constam no Manual da ECF e no arquivo de Tabelas Dinâmicas, publicados na página http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1644

Exclusão de multas indevidas



A Receita Federal, ciente da emissão indevida de multas por atraso na entrega da EFD-Contribuições, está atuando junto ao Serpro para normalizar o ambiente de recepção. Eventuais multas emitidas de forma indevida, relativas ao mês de julho/2022, transmitidas em 15/09/2022, serão automaticamente excluídas, não sendo necessário nenhuma ação por parte dos contribuintes.