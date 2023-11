BPO – serviço da Avalara Brasil para melhorar seus processos de gestão fiscal

Uma das tendências de negócios nos últimos anos, o BPO (Business Process Outsourcing) tem se consolidado como uma opção interessante para empresas que precisam delegar parte ou o todo de alguns processos para outras organizações. Entretanto, ao contrário do que muitos pensam, isso não significa terceirizar uma determinada área, e sim ter um serviço que complemente as atividades da empresa contratante.

Em um cenário político-econômico instável como o do Brasil atual, o BPO pode ser uma alternativa para que as empresas consigam fazer sua gestão fiscal de forma segura, rápida e qualificada.

Sabemos que a mão de obra especializada na área fiscal pode representar um custo muito grande para as empresas, bem como as ferramentas específicas e a integração com sistemas de ERP. Pensando nisso, apresentamos o BPO Avalara.

Principais dificuldades onde o BPO pode atuar

Como dissemos, o custo de mão de obra e ferramentas pode ser muito elevado para uma organização. Contudo, não são somente esses os problemas que levam as empresas a buscarem ajuda externa para seus processos. Podemos elencar algumas das principais motivações de nossos clientes que optaram pelo BPO Avalara:

Deficiência de dados – Muitas organizações têm dificuldades em conseguir gerir os dados fiscais, por terem sistemas que não são integrados ou por falta de tempo para dedicar a esta tarefa;

Falta de perspectiva – Em muitas empresas não há uma perspectiva de “calmaria” para a gestão fiscal – por ser uma atividade cíclica e ininterrupta, sempre há algum “incêndio” para apagar e esta função não é vista de forma estratégica;

Qualificação e custo de mão de obra – Como já dissemos, a dificuldade de encontrar mão de obra especializada e o custo dela muitas vezes inviabilizam a condução do processo internamente. Empresas que direcionam muitos recursos – sejam financeiros ou de pessoas – para a área fiscal podem perder o foco em seu core business;

Manutenção do leiaute atualizado – As diversas atualizações não somente na legislação, mas também nos leiautes de entrega das obrigações acessórias demandam treinamento constante dos profissionais envolvidos, bem como ajustes de sistemas e de tratamento de dados;

Informações descentralizadas – Por fim, em muitas empresas as informações necessárias para geração e entrega de todas as obrigações fiscais é descentralizada, dificultando a operacionalização desta atividade.

Segurança, Qualidade e Foco em estratégias operacionais

No BPO da Avalara entregamos muito mais do que uma quantidade de horas de mão de obra estabelecida em contrato. Focamos em toda a gestão do compliance fiscal de nossos clientes, por meio de profissionais e soluções atualizadas em tempo real com as novidades fiscais e tributárias nos âmbitos federal, estadual e municipal. Assim, atendendo de forma ágil e com qualidade o seu ano fiscal.

Por meio de uma tecnologia de ponta, desenvolvida por nossa equipe e aplicada em mais de 90 países, conseguimos oferecer este serviço com toda a suíte de soluções Avalara, entregando um planejamento fiscal completo e a operacionalização de todos os dados, que passam a ser centralizados e de acordo com todas as atualizações de leiaute. Tudo isso com grande redução de volume operacional da equipe tributária em relação ao modelo de gestão fiscal interna e com profissionais atualizados disponíveis para sua empresa. Além disso, temos todo o suporte da Universidade Avalara e garantimos a conformidade com toda a legislação vigente.

Fale agora mesmo com nossa equipe e agende uma apresentação para conhecer melhor este serviço.

BPO Avalara, agilidade em serviço para você acelerar sua área fiscal.