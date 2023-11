A DigiComex, solução integrada e de gestão que digitaliza os processos de comércio exterior, anuncia parceria com a Avalara, desenvolvedora global de soluções fiscais e tributárias. A ação conjunta possibilita que as empresas possam compartilhar suas soluções com o mercado brasileiro e global. Nesse sentido, a DigiComex oferta produtos e serviços da Avalara, complementando sua oferta no Brasil com uma tecnologia de ponta para a gestão e integração dos processos e sistemas de Comex.



Vale reforçar que as áreas fiscal e tributária estão diretamente vinculadas com o segmento de comércio exterior, sendo que as estratégias fiscais, como escriturações digitais ou notas fiscais, fazem parte dos processos de importação, exportação, câmbio e dos regimes de benefícios fiscais, como Drawback ou RECOF. Para se ter uma ideia desse vínculo – que vai além da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul, que define as classificações das mercadorias e consequentemente suas taxas de impostos) – a comprovação do RECOF na modalidade RECOF-SPED se dá pelos arquivos do Bloco K do SPED fiscal.



Segundo Alexandre Gera, CEO e um dos fundadores da DigiComex, a parceria " é ótima para as duas empresas, mas principalmente para o mercado. O segmento corporativo está cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, sendo que a maior dificuldade é a rapidez com que as peças mudam no tabuleiro global. Deste modo, as empresas, juntas, oferecem soluções e tecnologias inovadoras de Comex e tributos para apoiarem os desafios empresariais”, pontua.



José Ramos Lima, Sr. Strategic Alliance Manager da Avalara, ressalta a importância da parceria para a empresa de soluções fiscais. “Os processos de comércio exterior seguem em alta depois da pandemia e, agora, com a guerra na Ucrânia, além da alta dos fretes internacionais, esses temas estão diretamente vinculados à área fiscal, na qual a Avalara é uma das líderes de mercado em inovação. Deste modo, ter uma tecnologia de Comex de ponta faz todo o sentido para nós e nossos clientes", declara.



A primeira ação em conjunto das duas empresas no Brasil é a publicação de um evento digital para compartilhar conhecimento e inovação sobre pontos convergentes entre as áreas fiscais e de Comex, como a relação da NCM com os impostos e o novo Catálogo de Produtos do Siscomex, que tem sido uma preocupação para os executivos das duas áreas.