A Klabin é uma empresa referência no Brasil. Não apenas por ser a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país e líder na produção de embalagens de papel, como também por ser a única companhia do mercado brasileiro a oferecer soluções em celuloses de fibra curta, fibra longa e celulose fluff, além de ser destaque nos mercados de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. Trata-se de uma organização que investe no conceito de futuro renovável. Suas atividades florestais e industriais visam preservar a biodiversidade e o equilíbrio dos ecossistemas nas regiões onde atua. Mas os investimentos em sustentabilidade não se limitam apenas aos negócios-chaves da corporação.

Sustentabilidade Fiscal

Sempre que falamos de uma empresa de dimensões gigantescas, como é o caso da Klabin, que possui 24 entidades (sendo 20 no Brasil, 1 na Argentina, 1 na Áustria, 1 em Luxemburgo e 1 nos EUA), os desafios fiscais também são de grandes proporções. Entre eles, se destaca o processo de preenchimento totalmente manual da ECF diretamente no validador oficial - PVA, o qual demandava a dedicação exclusiva de um analista sênior da empresa por um período de quatro meses. Mesmo com um terço do ano dedicado exclusivamente a essa atividade, devido ao grande número de empresas e informações envolvidas, as declarações eram preenchidas internamente apenas para evitar erros de transmissão, sem tempo suficiente para verificar a qualidade das informações geradas. Com seu foco constante em sustentabilidade, a Klabin decidiu reduzir o tempo dedicado a essa atividade operacional, a fim de permitir que os profissionais se concentrassem no negócio chave da empresa. A sustentabilidade fiscal foi encontrada através da terceirização dessas atividades para a Avalara, empresa líder na área fiscal em todo mundo.

Foco em seus Papéis

Com a decisão acertada de terceirizar esses processos manuais para a Avalara, expert em soluções fiscais, a Klabin pode focar os papéis da área fiscal em atividades mais estratégicas. A solução da Avalara contratada pela Klabin, chamada “BPO - Preenchimento da ECF”, foi implementada especificamente para as declarações ECF dos anos-calendário de 2021 (apresentada em 2022) e de 2022 (a ser apresentada em 2023). Segundo Amanda Alves Brandão, Coordenadora de Impostos Diretos, Internacional e Preços de Transferência da Klabin, uma das principais diferenças observadas foi a redução de erros: “Tivemos a percepção de melhora da consistência na declaração constatada mediante relatório de pontos emitidos por auditoria externa (BigFour) contratada para revisão destas. No último ano, inclusive, tivemos a homologação em prazo recorde de nossas declarações com liberação de depósito dos Saldos Negativos de IRPJ e CSLL apontados em algumas destas ECFs”. Ela também destacou que se comprovou a sustentabilidade fiscal com a redução em três meses do tempo gasto pelo headcount sênior que lida com esta atividade operacional. Amanda Brandão ressalta a satisfação da Klabin com a solução BPO da Avalara. “Estamos supersatisfeitos com o resultado destes trabalhos em razão da qualidade do preenchimento, com evidenciação de senso crítico, até a qualidade das informações que passamos para que o BPO possa realizar o preenchimento destas obrigações. Há organização na execução de todas as etapas do processo”.

Compliance em Dobro

O BPO (Business Process Outsourcing) é uma maneira das empresas delegarem alguns de seus processos para outras organizações. Com isso, elas poderão focar seu tempo em atividades estratégicas e fundamentais para seus negócios. A Avalara Brasil possui times de especialistas com expertise tanto em operação via banco de dados quanto no Compliance Fiscal, que garantem a qualidade e integridade dos dados por meio da gestão e centralização de todas as informações necessárias para a conformidade fiscal. Para garantir maior efetividade nesses processos, essa equipe altamente qualificada ainda utiliza uma reconhecida suíte fiscal - a solução Tax Compliance da Avalara. Com a solução BPO da Avalara, uma empresa poderá ter significativa redução de custos, não apenas por reduzir o tempo com processos operacionais, como por evitar a necessidade de investimento no ERP de origem. Tudo isso contando sempre com um serviço personalizado, de acordo com a necessidade de cada cliente. Entre as vantagens oferecidas pelo BPO, destacam-se o aumento da produtividade, aprimoramento e melhoria da qualidade dos processos fiscais. O cumprimento das obrigações fiscais e a confiabilidade das informações geradas trazem maior segurança. Além do mais, o BPO oferece uma visão gerencial do fluxo das obrigações e a centralização dos dados, permitindo um foco no planejamento estratégico e no negócio chave das empresas, resultando em uma otimização do tempo disponível. Por último, e igualmente importante, vem a segurança, confiabilidade e satisfação dos nossos clientes. Nesse sentido, Amanda Brandão destacou que: “A Klabin se sente segura de que a Avalara se utiliza das versões mais atualizadas dos layouts e cruzamentos efetuados pelas autoridades fiscais. Além de notória evidência de ter profissionais que possuem grande conhecimento em tecnologia e técnica na execução”.

