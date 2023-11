Este mês, tivemos o prazer de conversar com Nívio dos Santos, o TPO (Technical Product Owner) da Avalara Brasil, que há 7 anos desempenha papel crucial no sucesso da solução AvaTax Brasil. Confiram mais sobre sua trajetória e experiência nesta entrevista exclusiva.

Início na empresa: uma parceria inicial

Segundo o relato de Nívio, seu primeiro contato com a empresa ocorreu através de um de seus fornecedores, SuitePlus Tecnologia, em 2015. A SuitePlus estava em negociação para a implementação do AvaTax no Brasil. Contudo, durante esse período, a Avalara adquiriu da SuitePlus uma consultoria para estabelecer as regras de cálculo necessárias para o nosso país. No início do ano seguinte, a parceria evoluiu e a SuitePlus foi contratada para codificar a especificação elaborada em 2015. Em 2016, a Avalara oficializou uma unidade no Brasil, incorporando-se a diversas empresas. Entre elas, estava a própria SuitePlus, marcando o momento em que Nívio se tornou nosso colaborador.

A atuação dentro da Avalara

Nívio, que começou como PM e teve seu cargo alterado para TPO no início de 2023, especifica novas funcionalidades ou alterações necessárias no sistema do AvaTax Brasil, de acordo com a legislação. Posteriormente, essas especificações são encaminhadas para a engenharia realizar a implementação. Em outras palavras, Nívio desempenha o papel de tradutor de requisitos para o design técnico da solução.

Os principais desafios com o AvaTax Brasil

Ao trabalhar diretamente com esta solução, Nívio explica que seus maiores desafios são manter o AvaTax Brasil em conformidade com a legislação, compreender novos requisitos ou necessidades ainda não mapeadas e manter a documentação em dia. Além disso, busca expandir constantemente as funcionalidades do produto.

O relacionamento com os clientes internos

Conforme relatado por Nívio, sua área oficialmente não mantém contato com clientes externos. No entanto, devido ao seu conhecimento técnico na área, ele é frequentemente solicitado para oferecer suporte, e participa ocasionalmente de reuniões técnicas com clientes. Além disso, contribui para o desenvolvimento de conectores com parceiros. Dessa maneira, Nívio destaca que seus principais clientes são internos, tais como PS, Suporte, Conteúdo, Engenharia e conectores.

Um orgulho: estar diretamente relacionado ao desenvolvimento do AvaTax Brasil

Nívio também relata que um de seus projetos mais especiais é justamente o AvaTax Brasil. Destaca o fato de ser uma das pessoas que criou a primeira versão do produto. Posteriormente, já como Avalarian, esteve junto ao time de conteúdo para criar uma nova versão muito mais inteligente e poderosa desta solução. Ele mostra-se empolgado com seu futuro na Avalara e seu trabalho com o AvaTax Brasil. Nívio conta que terá, para os próximos anos, o desafio de reescrever a solução de acordo com o novo sistema tributário brasileiro, mas sem esquecer seu período de transição.

Como é ser um Avalarian?