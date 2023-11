O principal objetivo da Avalara com suas soluções é possibilitar que a sua empresa possa se concentrar nos negócios e não na operação fiscal. E dentro das diversas opções que atendem as muitas fases deste processo de apuração, temos o BPO (Business Process Outsourcing), sobre o qual falaremos neste artigo.

Nossa solução BPO tem como principal função preparar a apuração de tributos, a entrega de diversas obrigações acessórias, o monitoramento da legislação, assim como o apoio no atendimento de intimações que surgem e demandam prioridade.

O BPO da Avalara pode atender aos seguintes tipos de contrato:

· Recorrentes – são os contratos que podem ir desde a apuração de tributos, até a geração, validação e transmissão das obrigações fiscais, podendo atender também de forma recorrente apenas as obrigações;

· Por demanda - são aquelas demandas eventuais, decorrentes de intimações, retificações ou obrigações sazonais (DIRF, ECD e ECF).

A quem o BPO da Avalara atende?

O BPO da Avalara foi desenvolvido para atender a uma variedade de cenários desafiadores enfrentados pelos clientes. Em primeiro lugar, ele pode resolver os problemas decorrentes do uso de um ERP ou de uma solução fiscal desatualizados.

Além disso, o BPO é capaz de superar a falta de qualidade dos dados de origem, mesmo quando eles provêm de diferentes fontes. Essa solução também lida com a complexidade da integração dos dados fiscais, contábeis e de inventário/estoque, que geralmente resulta em elevado volume de informações a serem integradas na solução fiscal.

Com o BPO, será o fim dos problemas que envolvem a geração de obrigações acessórias e demora no atendimento a notificações/retificações de legados, que muitas vezes demandam maior urgência da empresa para atendê-los.

Por fim, mas não menos importante, com nossa solução fiscal você também poderá lidar melhor com uma eventual falta de orçamento para atender a necessidade de aumento de equipe. Fato importante a ser considerado é a fase de transição da Reforma Tributária, onde serão instituídos novos tributos e os antigos permanecerão em vigor por um longo período, podendo dobrar as atividades durante esse período.

O diferencial que nossa solução oferece na captação de dados



A captação de dados se dá através dos conectores já desenvolvidos pela Avalara com os ERPs (SAP, Oracle EBS, Oracle Netsuite, Microsoft AX, Totvs Protheus). Também, realizamos captura de XMLs oficiais (NF-e, CT-e e NFS-e) através da ferramenta TaxDocs Monitor. Além disso, o Business Process Outsourcing (BPO) da Avalara também é capaz de coletar informações de planilhas do Excel, arquivos .txt, bancos de dados, entre outras fontes de dados.

Adicionalmente, o BPO utiliza layouts pré-definidos pela Avalara (formato CSV) e emprega a ferramenta Data Staging para criar regras de transformação e tratamento de dados em lote.

Outros diferenciais que fazem do BPO Avalara a melhor escolha para sua empresa



Além de utilizar as Soluções Avalara para executar os serviços contratados, o BPO Avalara oferece a possibilidade de implementação a Solução Fiscal TaxCompliance com os Conectores já mencionados, onde o próprio time que opera o cliente, realiza desde a implementação dos Conectores Avalara e integra as demais aplicações da nossa suíte.

No caso de outros conectores/integrações, você também não precisará se preocupar, pois a implementação será conduzida pelos nossos parceiros.

Por fim, é importante destacar que, durante a execução dos serviços pela equipe do BPO, você poderá ter acesso às entregas através da aplicação Tax Central. Essa opção visa proporcionar a você uma experiência única de usuário, conferindo de perto um produto que combina tecnologia de ponta com a expertise de profissionais especializados em cada etapa do processo. Entre em contato pelo link https://www.avalara.com/br/pt/services/compliance-management-services.html e saiba mais sobre nossa solução BPO e tantas outras que poderão ajudar o setor fiscal.

