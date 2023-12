Este mês, tivemos o prazer de conversar com Luiz Augusto Barreto Pinheiro, o Sr Manager, Accounting da Avalara Brasil, que desempenha um papel crucial em nossa área financeira desde o final de 2020. Confiram mais sobre sua trajetória e experiência nesta entrevista exclusiva.

Início na empresa: uma mudança de rumo devido à pandemia

Segundo o relato de Luiz Barreto, ele estava em processo de mudança para o Japão, motivado a proporcionar uma melhor condição de vida para sua família, longe da violência que enfrentamos no Brasil. Contudo, pouco antes de colocar em prática esse projeto, o plano acabou prejudicado devido à pandemia, que fechou as fronteiras entre os dois países. Ele chegou a aguardar um tempo, mas após meses de espera, decidiu retomar a vida no Brasil mesmo. O momento decisivo ocorreu quando um grande amigo, funcionário da Avalara, e com quem ele já havia trabalhado antes, informou sobre a oportunidade na área financeira. Segundo Luiz, o amigo sempre comentava de forma muito positiva, o quanto gostava de trabalhar na companhia. Decidido a participar do processo seletivo, Luiz começou a pesquisar sobre a Avalara Brasil. Chamou sua atenção a paixão que as pessoas demonstravam em seus depoimentos sobre trabalhar na Avalara, o que o motivou ainda mais durante o processo seletivo, o qual incluiu entrevista com pessoas do Brasil e de fora, como por exemplo Saul Solano. Também conversou com Cláudia Araújo, Alessandra Almeida e Dalton Kuriki. Segundo ele, foi um processo tranquilo, no qual se sentiu à vontade e entusiasmado. Ainda lembra que, como última etapa de seu processo seletivo, ocorreu uma apresentação formal à área de finanças aqui no Brasil, onde ele compartilhou sobre sua experiência profissional e respondeu algumas perguntas do time. Ele destacou que gostou muito de todos com quem conversou e ressaltou a sensação de que estava prestes a ingressar em uma empresa diferenciada, nota mil.

A atuação dentro da Avalara

Desde o início de sua trajetória na Avalara Brasil, Luiz Barreto atua na área financeira. Ele explica que a principal função de seu setor é controlar, gerir, apurar e reportar as entradas e saídas de recursos financeiros. Ele relatou que esse processo envolve diversos aspectos, desde o pagamento a fornecedores, folha de pagamento, gestão de contratos, controle do fluxo de caixa, faturamento, apuração das receitas e despesas, e, principalmente, a geração de informações relevantes sobre o desempenho financeiro da companhia para a matriz em Seattle e a diretoria aqui no Brasil. Luiz destaca que está diretamente envolvido no controle de toda a parte de Receitas do Brasil, o que abrange a validação e o registro em sistema de novas vendas, acompanhamento das renovações de contratos vigentes, apuração de comissões de parceiros, apuração da Receita Diferida, abertura de chamados técnicos junto à equipe de TI dos EUA, apresentação e fechamento mensal e dos resultados de vendas e receita para o time de finanças de Seattle.

Os principais desafios: tornar os processos mais ágeis, eficientes e gerar informações cada vez mais relevantes

Luiz Barreto destaca que tem como principais desafios, a busca contínua pela simplificação dos processos internos para ganhar agilidade, além de coletar dados importantes e gerar informações cada vez mais relevantes. Além disso, ressalta que é responsabilidade sua e de seu setor, monitorar o crescimento da companhia, controlar os gastos, orientar os colaboradores sobre as boas práticas financeiras do grupo e zelar pelo patrimônio da empresa.

O bom relacionamento com as outras áreas da Avalara Brasil

Conforme compartilhado por Luiz, tanto ele quanto todos da área financeira, interagem com todas as demais áreas da companhia. Ele, procura sempre entregar um trabalho de excelência. Procura manter um relacionamento excelente com todos, estando sempre aberto para escutar e pronto para ajudar, e, em contrapartida, relata que recebe apoio, colaboração e parceria de todos com quem interage. Tanto os clientes internos quanto externos são o foco de seu trabalho.

Um projeto de sucesso: migração da ferramenta AvaTax Brasil, da própria Avalara Brasil.

Um dos projetos deste ano, que Luiz destaca, é recente. Eles finalizaram a migração do AvaTax Brasil para a nova versão, algo que exigiu bastante paciência, muito trabalho, horas e horas de reunião com times e pessoas aqui do Brasil e uma equipe de TI dos EUA. Felizmente, conseguiram concluir esse trabalho no final de novembro, destacando o orgulho por mais essa etapa concluída. A expectativa é que, com essa nova versão da ferramenta, seja possível não apenas melhorar os processos, mas também ganhar agilidade no input das informações.

Como é ser um Avalarian?