Tax Transformation: A revolução na área tributária

As novas tecnologias dentro dessa era digital modificaram praticamente todas as áreas e seus métodos de trabalho. Medicina e biologia são apenas os exemplos mais “famosos” de como pode ser benéfico ter o auxílio de robôs e equipamentos sofisticados para desenvolvimento de remédios e realização de cirurgias. O ramo empresarial também está passando por mudanças, sendo a Tax Transformation uma das mais significativas.

Qual o conceito de Tax Transformation?

Primeiramente, vamos entender do que se trata este termo. Sua tradução é a de transformação tributária e ela se refere a uma ressignificação justamente da área tributária. Por exemplo: em grande parte das empresas, esse setor é visto ainda como fonte quase exclusiva de burocracia e custos.

Isso na prática quer dizer que ela é tratada apenas como um back office, que auxilia na apuração de tributos, cumprimento de obrigações acessórias, análise da legislação em vigor, entre outras tarefas. Agora, com a Tax Transformation, a ideia é que ela deixe de focar apenas neste tipo de serviço e passe a ter uma participação mais proativa e estratégica para a empresa, através da produção de dados.

A necessidade de ressignificação da área tributária

Talvez em um primeiro momento possa parecer algo muito fora da realidade, mas na verdade falamos de dados valiosos e que muitas vezes são mal aproveitados. As razões para isso são diversas e a principal delas, sem dúvida, está no excesso de tarefas mecânicas e repetitivas que a área tributária executa. Entre elas, podemos citar:

· Inserção manual de dados em planilhas;

· Cálculos e conferência de erros;

· Verificação de conformidade dos negócios às regras tributárias, pois estas sofrem mudanças frequentemente;

· Atividades burocráticas como gerar guias para pagar, provisões a serem feitas, multas, fiscalizações, autuações, entre outros.

Todas essas tarefas estão dentro do escopo do que a Tax Transformation visa otimizar. Isso passaria pelo processo de automação de grande parte destes processos, que continuariam sendo da competência da área tributária, mas que levariam um tempo consideravelmente menor para serem executados.

Diminuindo o tempo que se leva com atividade de pouco potencial e relevância gerencial, você passa a ter profissionais com conhecimento no setor capazes de trazer informações valiosas para a empresa.

Entre as principais mudanças de atuação desta equipe, podemos citar a possibilidade de trabalhar de forma mais estratégica. Ela passa a avaliar as informações coletadas e produzir com elas relatórios, diagnósticos, planejamentos de distintos cenários, definição de novas práticas e a entrega de resultados embasados.

A necessidade externa de adaptar-se à Tax Transformation

O mercado mundial vem assimilando rapidamente as mudanças da transformação tributária, inclusive o setor público. As autoridades fiscais também têm acesso a estas novas tecnologias, ficando assim muito mais fácil verificar a conformidade dos negócios às regras tributárias.

Ou seja, eles possuem uma maior capacidade de verificação e investigação de inconsistências em relação ao Fisco. Isso porque, à medida em que as informações de cada contribuinte são compartilhadas com as diferentes entidades federativas, pode-se facilmente reportar dados que podem interessar às autoridades fiscais estaduais ou municipais.

Pensando como contribuinte, será cada vez mais importante para as empresas ter essa visão integrada, atualizada e completa de sua situação, de forma a evitar surpresas desagradáveis com o Fisco.

Considerações finais

Atualmente não existe área que a era digital não tenha impactado de alguma forma. No caso do setor tributário, a Tax Transformation é o movimento que não apenas fala da evolução do sistema de trabalho, mas também de uma nova forma de fazer o uso dos dados. Dessa forma, você passa a ter uma atuação mais estratégica, com dados que poderão ser muito úteis para definir os rumos que a empresa pode tomar.

Para que sua empresa possa passar pelo processo de Tax Transformation de forma eficiente e que atenda às suas necessidades, é fundamental contar com soluções que atendam a esses propósitos.

Aqui na Avalara Brasil contamos com um ecossistema de parceiros com alta capacidade de implementar todos os processos de Tax Transformation em sua organização através de soluções integradas com diversos ERPs do mercado. Nosso portfólio compreende a Solução Fiscal Tax Compliance, Auditor, AvaTax Brasil, o Tax Central, o TaxDocs Monitor, entre outras.

Elas estão presentes em uma plataforma 100% em nuvem, contam com atualizações frequentes e com o downtime praticamente imperceptível. Nossos produtos constantemente agregam novas funcionalidades quando necessário, de maneira simples, rápida e eficiente, sendo transparente para as estruturas internas da empresa.