Este mês, tivemos o prazer de conversar com Daiane Barros Silva, nossa Analista de Implantação de Projetos Especialista, desde 2021. Vem com a gente conhecer sua trajetória e experiência nesta entrevista exclusiva.

Sua principal atuação concentra-se no suporte aos clientes críticos durante a implementação de projetos e no acompanhamento pós go live, ou seja, ela acompanha o dia a dia após a implementação da solução.

O seu objetivo é expandir o conhecimento adquirido, bem como continuar sua qualificação, para apresentar o melhor desempenho no trabalho a ser executado em conjunto com clientes e parceiros.

Um dos grandes motivos de orgulho em relação a nossos Avalarians é a sua dedicação em relação às dores de nossos clientes. E Daiane Barros nos falou um pouco sobre isso ao destacar que tem como objetivo entender a necessidade do cliente para apoiá-lo e atuar no foco do conflito/problema para que ele obtenha total satisfação ao final do processo.

Para Daiane, receber feedbacks positivos dos clientes é extremamente gratificante, pois ela e a equipe trabalham incansavelmente focados nesse propósito.