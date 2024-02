ECD e ECF: a importância na conformidade ao entregá-los

Desde sua criação em 2007, o Projeto SPED se consolidou como uma ferramenta vital para modernizar, agilizar e assegurar a segurança na relação entre o Fisco e os contribuintes. No entanto, sua verdadeira importância para as empresas muitas vezes é subestimada. Vamos explorar mais a fundo dois elementos cruciais dentro desse projeto: a ECD (Escrituração Contábil Digital) e a ECF (Escrituração Contábil Fiscal).

Escrituração Contábil Digital (ECD) é uma transformação fundamental na forma como as empresas lidam com seus registros contábeis. Iniciada em 2007 e oficializada em 2013 pela Instrução Normativa 1.420, a ECD visa modernizar a escrituração contábil, substituindo processos antiquados em papel por versões digitais. Imagine todos os livros contábeis - Diário, Razão, Balancetes - agora entregues digitalmente, com assinaturas digitais, eliminando a papelada e proporcionando eficiência.