Ao longo de 2023, os estados do Acre, Alagoas, Bahia, Amazonas, Maranhão, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima e Sergipe, já promoveram aumento nas alíquotas de seus ICMS. Agora, traremos a lista daqueles que já tem alterações previstas para 2024

Desde o começo de 2023, muitos estados têm promovido aumento nos valores das alíquotas de seus ICMS. Atribui-se essa movimentação a uma antecipação às mudanças que a Reforma Tributária deverá trazer com a criação do IBS (imposto sobre bens e serviços), que integrará o IVA dual (imposto sobre valor agregado), que também terá o CBS, que contempla taxações do âmbito federal.

Abaixo, trazemos a lista dos estados com aumentos nas alíquotas do ICMS confirmados para o próximo ano e de quanto será este aumento:

O problema é que, na visão do poder executivo de muitos estados, isso ocasionou uma redução drástica no orçamento. E foi um dos motivos (mas não o único) para justificar a majoração da alíquota geral do ICMS já no ano de 2023, além daqueles que já tem a previsão de alteração para 2024, como mostramos acima.

A lei é resultado da conversão do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 18/2022. Com isso, uma vez que um produto/serviço seja considerado essencial, a cobrança de ICMS ficará limitada à incidência da alíquota geral do Estado.

Inicialmente, precisamos voltar para 2022, quando foi publicada a Lei Complementar nº 194/2022. Esta norma promoveu importantes alterações no Código Tributário Nacional (CTN) e na Lei Complementar nº 87/1996, para estabelecer que os combustíveis, o gás natural, a energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo são considerados bens e serviços essenciais e indispensáveis.

A Reforma Tributária já está causando impactos na tributação brasileira, principalmente no caso do ICMS, uma das principais fontes de arrecadação de estados e municípios. Só que este cenário de incertezas se torna um verdadeiro problema para as empresas, que precisam estar atentas a estas mudanças, para não terem erro no cálculo de seus impostos.

