Avalara Included: conte com nossas soluções integradas ao seu ERP

Trata-se do nosso programa de integração tecnológica com as principais plataformas do mercado. Atualmente, diversos parceiros já têm acesso a algumas funcionalidades das nossas soluções fiscais dentro de suas plataformas digitais, tais como ERPs, e-commerce, billing, CRM, marketplace, etc.

Neste programa, o papel da Avalara é oferecer as soluções de forma nativa. Não necessariamente a marca da Avalara aparece, pois, nestes casos, a confiança do cliente está primariamente no parceiro tecnológico, proprietário da plataforma digital. Oferecemos nossa expertise em compliance fiscal para permitir que a empresa se concentre exclusivamente no seu core business.

Em resumo, no momento em que o cliente está utilizando um ERP, por exemplo, muitas vezes ele sequer percebe que está usando uma das soluções da Avalara, pois a identidade visual pode ser totalmente da própria empresa parceira.