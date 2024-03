Marco Aurélio Martini é o atual Diretor de Produtos da Avalara Brasil, sua jornada começou desde o início das operações no país. Seu papel, dentro da área de produto, é de vital importância para o sucesso da corporação. Confira sua trajetória e experiências nesta entrevista exclusiva.

Início na empresa: o que era para ser apenas por um período determinado, se estendeu até os dias de hoje

Marco era sócio de uma das companhias adquiridas pela Avalara, na sua chegada ao Brasil. Inicialmente, havia o compromisso de permanecer por apenas 3 anos, mas esse prazo se estendeu significativamente, e ele já faz parte de nossa equipe há mais de 7 anos. O motivo pelo qual optou por permanecer na Avalara Brasil é encontrar na empresa uma cultura organizacional excepcional, que valoriza profundamente seus colaboradores e promove um ambiente de trabalho colaborativo e respeitoso. Ele ainda ressalta o quão dedicados e inspiradores são seus colegas de trabalho, o que torna o ambiente de trabalho muito gratificante. Outro ponto que destaca é o fato da Avalara Brasil oferecer diversas oportunidades de envolvimento em projetos significativos. Por fim, faz questão de citar o compromisso da Avalara com seus colaboradores, parceiros e clientes que fica evidente em todas as iniciativas e decisões tomadas, o que lhe dá confiança e segurança no seu papel na empresa.

A atuação dentro da Avalara

Marco Martini nos conta que inicialmente entrou na empresa como Gerente de Produto Sênior, onde pôde liderar projetos desafiadores e contribuir para o aprimoramento das soluções. Posteriormente, com seu comprometimento com os objetivos da empresa, recebeu a oportunidade de assumir o cargo de Diretor da atual área de Produtos no Brasil. Essa promoção representava não apenas o reconhecimento pelo seu trabalho, mas também demonstrava o compromisso da Avalara em valorizar e investir no seu desenvolvimento. Marco faz questão de ressaltar o ambiente inclusivo e meritocrático que a empresa promove, onde o talento e a dedicação são reconhecidos e recompensados.

Os principais desafios: lidar com um cenário tributário complexo e em constante mudança

Na visão de Marco Martini, um dos principais desafios de sua área é acompanhar as constantes mudanças nas legislações. Isso porque sua área lida com um ambiente regulatório dinâmico que abrange as esferas municipal, estadual e federal. Essas mudanças podem ocorrer com frequência e ter forte impacto nas operações e nas soluções. Para enfrentar esse desafio, o setor dedica recursos consideráveis para garantir que a equipe esteja sempre atualizada e informada sobre as alterações relevantes, além de utilizar a melhor tecnologia disponível, o que permite adaptar as soluções de forma ágil e eficiente às novas exigências legais. Ainda assim, mesmo com esses esforços, acompanhar as mudanças legislativas continua sendo um desafio constante, mas segue comprometido a superá-los, para garantir que os clientes recebam sempre o mais alto nível de conformidade e qualidade em nossos produtos e serviços.

A importância da relação da área de produto com parceiros, clientes e outros setores da Avalara Brasil

Marco explica como a área de Produto desempenha papel fundamental em todo o ciclo de vida de um produto na Avalara Brasil. A equipe é responsável por atividades que vão desde a concepção inicial do produto, passando pelo planejamento para o mercado e plano de evolução, até o momento do desligamento do produto, se aplicável. O principal objetivo é garantir que as soluções atendam às necessidades dos clientes e permaneçam relevantes em um mercado em constante mudança. Porém o trabalho da área de produto vai além, pois sendo uma empresa de soluções tributárias/fiscais, o setor tem uma forte característica de ser o ponto de ligação entre todas as outras áreas da empresa. Ou seja, eles trabalham em estreita colaboração com as áreas de Negócio/Estratégia, Vendas, Marketing, Engenharia, Serviços Especializados, Experiência do Cliente e Suporte e também mantêm interações diretas com clientes e parceiros para garantir que os produtos atendam às expectativas e requisitos. A ideia, ao fazer essa abordagem colaborativa e integrada, é permitir que a área de Produto esteja alinhada com as necessidades do mercado e das partes interessadas internas e externas e, assim, garantir que nossas soluções permaneçam competitivas e ofereçam valor agregado aos clientes.

Um orgulho: a relação de parceria e colaboração com todos os clientes da Avalara Brasil

O relacionamento da área de produto com os clientes é muito próximo e colaborativo, como nos explica Marco Martini. Reconhecem a importância fundamental de entender as necessidades e demandas dos clientes para desenvolver soluções que atendam às suas expectativas e agreguem mais valor. E para isso, mantêm interação constante com os clientes, seja por meio de reuniões, conversas ou pesquisas de satisfação. Essas interações permitem identificar as áreas que precisam de melhorias e as evoluções necessárias. Marco destaca a importância de valorizar o retorno dos clientes, essencial para impulsionar a inovação e o aprimoramento contínuo. Relacionamento com os clientes não se limita apenas à entrega de produtos, mas a uma parceria sólida e colaborativa, na qual trabalham juntos para alcançar o sucesso mútuo.

Como é ser um Avalarian?

Para Marco Martini, trabalhar na Avalara Brasil é uma experiência verdadeiramente única e gratificante. O ambiente de trabalho harmonioso e a cultura forte da empresa criam uma atmosfera envolvente que inspira e motiva os colaboradores. A colaboração é um pilar fundamental, onde todos estão comprometidos a alcançar objetivos comuns. A cultura da empresa contagia a todos, incentivando o engajamento e a busca pela excelência contínua. Um ponto que vê como valioso é o momento em que surgem desafios no caminho e a equipe se une para superá-los, demonstrando o espírito de equipe forte e resiliente. Essa mentalidade coletiva de enfrentar desafios juntos fortalece os laços entre os colaboradores e contribui para o sucesso da empresa.

Quais projetos futuros pessoais dentro da Avalara Brasil e para a área de produtos?