Como é trabalhar na Avalara Brasil?

No mundo corporativo, as histórias de sucesso são muitas vezes construídas sobre uma base sólida de experiência, comprometimento e liderança. Marco Aurélio da Costa Lima, Tax Manager na Avalara, personifica esses valores em sua trajetória profissional notável.

Marco ingressou na Avalara em 2012, após a aquisição da empresa em que trabalhava, a Keep True. Seu papel inicial foi crucial na construção do produto Auditor Digital, onde atuou como Analista Fiscal Sr. Esse período inicial foi marcado por desafios e aprendizados que prepararam o terreno para sua ascensão na empresa.

No BPO, Marco enfrenta desafios constantes, desde a necessidade de se manter atualizado com as mudanças na legislação até a entrega de soluções customizadas para clientes com demandas específicas. Sua abordagem centrada no cliente e focada na resolução de problemas tem sido fundamental para o sucesso de sua equipe e a satisfação dos clientes.

Um dos projetos mais marcantes liderados por Marco foi a eliminação do backlog de uma grande empresa de e-commerce em 2021. Esse desafio exigiu planejamento meticuloso, colaboração entre departamentos e a expertise de sua equipe. O resultado foi não apenas a resolução eficaz do problema, mas também o fortalecimento da reputação da Avalara como líder em serviços de BPO.